Daniela contó cómo fue su relación con los 5 perros de Javier Milei

"Lo que vivimos fue hermoso"



Las dudas de Pamela David y sus panelistas no se hicieron esperar y fue Paulo Vilouta uno de los primeros en reclamarle: "Pero pará, los perros estaban clonados". "No, que yo sepa no", sostuvo Daniela, desconociendo por completo la clonación de las crías de Conan, el tan mencionado mastín inglés de Javier Milei. "A Conan lo conocí. Nunca me dijeron nada de los perros clonados. Son 5 perros. Murray, Lucas, Robert y Milton, Conan tuvo a esos cuatro. Dicen que todo fue un accidente porque Conan estaba mal de la cadera, se recuperó rápido y se agarró a una perrita. Ni siquiera se habló de la clonación entre nosotros. Era un perro muy viejito Conan", detalló.

"Hacíamos ollas de arroz y le poníamos con su alimento. Los perros estaban todos juntos pero separados. Él siempre los mantenía separados en el departamento, que estaba muy bien equipado", cerró Daniela aportando detalles poco conocidos sobre su relación con los perros del presidente.

La médium de Javier Milei habló acerca de Conan

Celia Melamed, la médium que trabajó para la familia de Javier Milei, rompió el silencio para hablar sobre el vínculo que la unió por un tiempo, principalmente por la muerte de su famoso perro Conan. A través de una entrevista, la mujer expuso una serie de revelaciones sobre el animal que se volvieron virales en las redes sociales.

Contó que habló con Conan, que el perro está muerto y que fue ella quien entrenó a Karina para convertirse en medium



En diálogo con el creador de contenidos Migue Pardo, la médium profundizó sobre distintos temas vinculados a su profesión. Sin embargo, al haber tenido la experiencia de trabajar con el presidente, también se refirió a ese momento en su vida teniendo en cuenta que en más de una oportunidad, el presidente expuso que habla con su perro fallecido años atrás.

"Él dice que clonó a sus perros y que uno de ellos se dice que es Conan ¿Es posible que haya reencarnado en otro perro clonado?", preguntó el youtuber. "Todo es posible. Hubo una situación en la cual él me contó que había uno de los perros que conocía la casa: donde estaba la comida, la cama, conocía los lugares", reveló Celia sobre una de las últimas charlas que tuvo con Milei. Como consecuencia de esta situación, el presidente llamó al instituto donde hizo la clonación y le respondieron que es algo que suele suceder.

"¿Qué te puedo decir? ¿Es o no es Conan? No es importante. Lo más importante es: vos, como el humano a cargo ¿qué sentís? Lo importante es el amor que vos tenés por esos animales. Podés sentir que es ese, podés sentir que no, que son otras almas, es un detalle", indicó la médium desmitificando el hecho de que realmente Conan haya reencarnado en otro animal. Es decir, que el perro realmente murió en 2017.