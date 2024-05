Insólito: Javier Milei va a cantar en el Luna Park este miércoles

Javier Milei va a cantar en el Luna Park. No, no es un chiste: es una realidad confirmada por Manuel Adorni.

"Luego habrá otra parte del show donde el Presidente va a cantar y va a ser la figura relevante de ese show musical. Inédito, por supuesto, en Argentina".

Ante el estupor que generó esta situación, el periodista Jonathan Eguier, de El Destape, decidió ir al hueso. Tras consultar respecto al conflicto con la Policía en Misiones, agregó una consulta que incomodó a Adorni.

La pregunta sobre el insólito episodio

"Te quería preguntar si este es el momento oportuno para cantar en el Luna Park. Tenemos 50% de pobreza, inflación de 80% desde que empezó el año, la industria y la construcción están en plena caída, hay millones de trabajadores por debajo de la línea de pobreza, cada vez más gente viviendo en la calle... quería preguntar si es el momento oportuno y qué festeja el Presidente", expresó Eguier.

"El Presidente no festeja absolutamente nada. Está en un evento que él mismo financia, presentando el libro que no pudo presentar en la Feria. No está festejando nada", contestó Adorni.

También hubo consultas de otros periodistas respecto a la presentación, en este caso señalando las múltiples denuncias de plagio del libro del Presidente.

El día que imitó a Leonardo Favio

Curiosamente, no es la primera vez que Javier Milei y el canto comparten una misma oración. Es que allá por 2018, cuando aún era una figura televisiva y no estaba tan inmiscuido en la política (aunque se defina como un anti), participó de uno de los programas de Guido Kaczka y fue a cantar.

Con un vestuario todo negro y un pañuelo en su cabeza, Milei entonó "Fuiste mía un verano" y se emocionó hasta las lágrimas, en una escena que hoy parece increíble y que podría repetirse en cuestión de horas.

Aquella participación tuvo de todo. Compartió estudio con Daniela, en aquel entonces su pareja, que había hecho una imitación de Shakira. Bromeó con el jurado (compuesto por Enrique Pinti, Diego Ramos y Noelia Marzol) sobre el sexo tántrico. Pidió que "no me vean mis alumnos", en una época donde aún era docente en la Universidad de Belgrano. Y, para rematar, al charlar un rato de economía dijo que había que "hacer mierda el Banco Central".

En un contexto poco favorecedor, el Presidente continúa con su postura de aislarse de la realidad económica y social y emprenderá mañana una nueva y singular aventura: cantar en el Luna Park, mientras afuera la gente continúa preguntándose cuándo llegarán las soluciones.