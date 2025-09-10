La inflación de los trabajadores habría sido del 1,6% en agosto

Se trata de una medición que hace la UMET, vinculada a sindicatos de la Capital Federal. El Indec dará a conocer este miércoles el dato oficial.

La inflación de los trabajadores de agosto habría sidomenos que la del mes anterior.

Un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) perteneciente a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) estima que la inflación de agosto para ese segmento de la población se ubicó en el orden del 1,6%.

“La inflación de los trabajadores llegó al 1,6% en agost o y alcanzó el 33,2% interanual” , señala el IET en su último reporte.

La entidad plantea que se registró el mes pasado una “moderada suba en alimentos (0,8%), pese a que la depreciación del dólar del 5,4%, contribuyó a contener la inflación general”

No obstante, sostiene que “rubros como transporte (+4%) impulsaron aumentos en hogares de mayores ingresos y masculinizados”. Los datos del INDEC, en tanto, se conocen este miércoles.

El estudio revela que la inflación de agosto mostró “una desaceleración respecto al 2% registrado en julio”.

“En términos interanuales, la inflación se ubicó en el 33,2%, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. Durante los primeros ocho meses del año, la inflación acumulada es del 18,2%, lo que, de mantenerse este ritmo, proyectaría una inflación anual del 28,5%”, añade el reporte.

compra ticket supermercado generica -VALIDA 1200-

Baja la inflación, pero el salario no alcanza

“El relevamiento de inflación muestra lo que parece ser una paradoja: la inflación se desacelera y sin embargo nunca hubo tanto consenso en que los ingresos reales de la mayoría de la población no mejoran e incluso caen”,dice el estudio

El informe señala que “las divisiones con mayores incrementos en agosto fueron ‘Transporte’ (+4%), impulsado por vehículos cero kilómetro y combustibles, ‘Bienes y servicios varios’ (+2,8%) y ‘Bebidas alcohólicas y tabaco’ (+2,5%), todas asociadas a subas en seguros, cigarrillos y naftas”. En el rubro de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (+0,8%), se observaron aumentos moderados, con excepción de frutas y panes, mientras que “Prendas de vestir y calzado” (-0,4%) y alojamientos turísticos (-5,3%) registraron bajas, afectados por el fin de temporada.

gondola supermercado (1).jpg

Según analiza el IET, “la inflación mostró variaciones según la situación laboral del jefe de hogar: fue más alta en los asalariados registrados (1,68%) y no asalariados (1,66%), y más baja en asalariados informales (1,51%) y desocupados (1,48%), debido al mayor peso de los alimentos en sus consumos, que subieron por debajo del promedio”.

Además, señala que “los hogares de mayor poder adquisitivo registraron las mayores subas (1,73% en los deciles 9 y 10), mientras que en los de menores ingresos fue inferior al 1,4%, producto de una inflación acotada en los alimentos”.

Para el coordinador general del IET, Fabián Amico, “la desaceleración de la inflación de agosto responde a la reducción del ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial, que pasó de aumentar 14% en julio a caer 2,3% a fines de agosto".