Le suspendieron la licencia a la joven golpeada por un jubilado: el video que encontraron en sus redes

En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve a un jubilado pegándole una trompada a una chica por estacionar fuera de su casa. El hombre acusó a la chica de bloquear su garaje. Tras el violento ataque e insultos, recibió un botón antipánico. Pero no todo terminó ahí, porque tras conocer el polémico hecho, ahora a la joven le suspendieron la licencia de conducir.

El ataque quedó grabado por el celular de la víctima, que radicó la denuncia ante la Policía y las imágenes recorrieron el país, causando gran indignación, pero ahora la situación dio un giro inesperado.

Tras la viralización del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que Agustina Robledo, la joven que denunció al jubilado, fue delatada por terceros que dieron detalles sobre su conducta al volante, por lo que le suspendieron la licencia de conducir debido a una “conducta temeraria” .

Pero aclararon que la sanción a Agustina Robledo “no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió”. La medida se debe a que descubrieron que se grababa con el celular mientras manejaba a toda velocidad. Además, el auto no tiene patente trasera, lo que implica “otra infracción grave”.

Se filmaba manejando a 150 km/h

Según publica TN, en las redes sociales, la joven se mostraba manejando a más de 150 kilómetros por hora y filmándose al mismo tiempo, como si fuera un logro.

Si bien el organismo aclaró que esta sanción “no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió” este jueves, remarcó que la medida se tomó por las “imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”.

En consecuencia, la ANSV “la identificó y pidió la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir por poner en riesgo a terceros“. Según se expresa en el comunicado, se indica que la chica será notificada por la jurisdicción donde se emitió su licencia y deberá ser evaluada luego “para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles”.

Los tres impactantes videos-registrados en el barrio porteño de Villa del Parque -muestran parte de una secuencia que ya había comenzado. En la imagen se ve que ambos se cruzan y la joven lo interpela: "¿Qué haces? Le pegaste una patada a mi auto".

“¿Qué problema te hacés?“, respondió el jubilado, mientras se acercaba a la joven de 23 años. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, advirtió ella. En ese momento, el hombre le pegó una trompada en la cara.

La agresión obligó a que la joven interrumpiera el video. Unos segundos después, mostró que la piña le había cortado el labio. Las imágenes además muestran una secuencia que ocurrió luego de la agresión, cuando el hombre y su pareja se metían en su casa.

“Te voy a escrachar por todos lados, mostrá la cara, viejo, mostrá la cara”, le gritó ella desde la vereda. La frase provocó una nueva respuesta violenta por parte del hombre.

El jubilado salió agresivamente desde su casa, empujó a su pareja y corrió violentamente el portón que la separaba de la joven. “Andá a la p... que te parió, me tenés podrido”, le gritó.

Un hombre que cruzaba la calle logró detenerlo, mientras la joven gritaba de pánico. “Me pegó en la boca, me dejó el labio así”, le dijo al joven que intentaba calmar las aguas. "Es una p.. de mier...”, con esa violenta frase, el jubilado se retiró hacia el interior de su casa, acompañado de su mujer.