Video: un jubilado le pegó una trompada a una chica por estacionar fuera de su casa

El hombre acusó a la chica de bloquear su garaje. Tras el violento ataque e insultos, recibió un botón antipánico.

Un día de furio que terminó con el jubilado detenido y la víctima con botón antipánico.

Una discusión por un auto mal estacionado terminó en una agresión brutal. Un jubilado golpeó a una joven de 23 años , luego de acusarla de haber bloqueado la entrada de su garaje de su casa. El ataque quedó grabado por el celular de la víctima, que radicó la denuncia ante la Policía y recibió un botón antipánico.

Los tres impactantes videos-registrados en el barrio porteño de Villa del Parque -muestran parte de una secuencia que ya había comenzado. En la imagen se ve que ambos se cruzan y la joven lo interpela: " ¿Qué haces? Le pegaste una patada a mi auto".

“¿Qué problema te hacés?“, respondió el jubilado, mientras se acercaba a la joven de 23 años. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, advirtió ella. En ese momento, el hombre le pegó una trompada en la cara .

La agresión obligó a que la joven interrumpiera el video. Unos segundos después, mostró que la piña le había cortado el labio.

un jubilado le pegó una trompada a una joven de 23 años tras acusarla de dejar el auto mal estacionado

Las imágenes además muestran una secuencia que ocurrió luego de la agresión, cuando el hombre y su pareja se metían en su casa.

“Te voy a escrachar por todos lados, mostrá la cara, viejo, mostrá la cara”, le gritó ella desde la vereda. La frase provocó una nueva respuesta violenta por parte del hombre.

El jubilado salió agresivamente desde su casa, empujó a su pareja y corrió violentamente el portón que la separaba de la joven. “Andá a la p... que te parió, me tenés podrido”, le gritó.

Un hombre que cruzaba la calle logró detenerlo, mientras la joven gritaba de pánico. “Me pegó en la boca, me dejó el labio así”, le dijo al joven que intentaba calmar las aguas. "Es una p.. de mier...”, con esa violenta frase, el jubilado se retiró hacia el interior de su casa, acompañado de su mujer.

Así empezó la brutal agresión

Según consignó TN, la víctima se llama Agustina, que tiene 23 años y que todo comenzó cuando el hombre le pegó, primero con una bolsa de basura y luego una patada, a su auto.

“Yo iba a estar 10 minutos en mi casa. Llegaba de trabajar y me iba a entrenar. Empecé a escuchar. Le estaba pegando con la bolsa de basura y veo que le pega una patada a la puerta del acompañante”, contó Agustina.

La joven de 23 años contó que su vecino argumentó la agresión en que "no podía salir" y que cuando ella lo amenazó con llamar a la policía, le pegó. “Ahí me metió una piña, tenía la llave entre los dedos y eso hizo que me cortara el labio”.

Agustina también contó que la pareja del agresor le pidió que "no haga quilombo porque no estaba pasando nada" y que la policía le dijo que “no podían sacarlo de la casa porque era una persona mayor.

Denuncia y botón antipánico

Después de varias horas, el fiscal dio la orden de que otro patrullero se lo llevara. “Como él dijo que tenía seis stents, se lo llevaron internado y yo fui a hacer la denuncia”, dijo la joven.

Agustina contó que estuvo hasta las 4 de la mañana de este jueves haciendo la denuncia para que le dieran el botón antipánico, mientras que el agresor continúa internado.

“Yo vivo acá hace 8 años, los vecinos empezaron a decir que es un tipo violento. Mi vecino de al lado se peleó con él. Hace un año y medio escuché que le pegaba al hijo y llamé a la policía. Entraron y salieron con un papel”, señaló la joven.

En esa misma línea, remarcó: “Es una persona violenta, empujó a la mujer, empujó el portón para poder pegarme a mí. Por suerte estaba ese chico que lo frenó, porque no me daba la fuerza para frenarlo”.

En paralelo, la joven deslizó la posibilidad de que el cordón haya sido pintado por el propio vecino, dado que es el único de la cuadra pintado de amarillo. “Me da un poco de miedo, también por mi auto. Ya lo tiene fichado, ya sabe que está escrachadísimo. Me da miedo que aparezca mi auto rayado, yo ya tengo el botón antipánico y eso no me da tanto miedo”.