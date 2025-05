Liberaron la importación de cosméticos, pañales, tampones y copas menstruales

Con esta medida, la ANMAT ya no intervendrá para garantizar su inocuidad y seguridad para la salud. El listado de todos los productos.

Según se dio a conocer este martes, la ANMAT liberó la importación de cosméticos y productos de higiene personal. Y confirmó que ya no intervendrá en las importaciones de estos productos para garantizar su inocuidad y seguridad para la salud de quienes los adquieran.

"Desde la ANMAT ya no se tendrá intervención en los trámites relacionados con gestiones por usuarios directos, como la solicitud de autorización de ingreso al país para uso personal en una serie de productos", detalló.

En este contexto, se publicó un listado donde se detallan:

-productos cosméticos.

-productos domisanitarios de venta libre.

-productos de higiene oral de uso.

-productos odontológicos (incluidas las pastas dentales y enjuagues bucales).

images.jfif

-productos higiénicos descartables de uso externo: pañales descartables para bebés y adultos, toallitas femeninas, protectores diarios y absorbentes de leche materna, entre otros.

-productos higiénicos de uso femenino: descartables de uso intravaginal (tampones) y productos higiénicos de uso intravaginal (colectores del flujo menstrual, incluida la copa menstrual).

Con esta nueva decisión, ahora la importación y el uso posterior de dichos productos quedan bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, quien asume los riesgos y consecuencias que pudieran derivarse de su adquisición y uso.

"Esta medida se toma con el fin de promover la simplificación de procesos y la eficiencia en la gestión pública, a la vez que se considera oportuno implementar mecanismos de desregulación mediante la simplificación de trámites tendientes a optimizar recursos y agilizar procesos ofreciendo un balance razonable entre la libertad del usuario y la agilidad operativa", informó ANMAT.

No obstante, entre las limitaciones de la disposición, aclaró que se encuentra prohibida la comercialización y el uso con fines de lucro de los productos que ingresan bajo estas modalidades.

Vía courier

La importación de particulares a través del sistema courier, es una de las herramientas de comercio internacional que más flexibilizó el Gobierno con el objetivo de facilitar el acceso a bienes del exterior.

El tope para ingresar productos desde otros países se amplió a u$s 3.000 por paquete con hasta 3 unidades del mismo tipo por embarque que no superen los 50 kilos. Cada usuario particular puede hacer 5 de estas operaciones por año, destacó El Cronista.