Ofrecen sueldos desde 2.500 euros: un país europeo busca trabajadores que hablen español

Se ofrecen oportunidades en turismo, salud, tecnología y construcción. Las vacantes incluyen contratos estables y formación. Cómo postularse.

Un país europeo ofrece más de 15.000 vacantes laborales dirigidas a personas que hablen español , con sueldos que comienzan en 2.500 euros mensuales. La iniciativa, impulsada por el portal europeo EURES en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), busca atraer talento internacional p ara cubrir puestos en distintas áreas productivas y de servicios.

Noruega apuesta así a fortalecer la atención a clientes internacionales y ampliar los equipos con trabajadores que puedan comunicarse con el mundo hispano, potenciando la competitividad y la calidad de sus servicios.

Entre los rubros que concentran la mayor cantidad de vacantes se destacan servicios, turismo, tecnología, salud y atención al cliente . Las oportunidades incluyen desde puestos administrativos hasta empleos en hotelería, gastronomía y soporte técnico .

Trabajo Remoto (Pixabay).jpg Dominar el español se convierte en una ventaja clave para acceder a vacantes bien remuneradas en empresas noruegas que buscan atención internacional.

En construcción y mecánica, la demanda es alta en regiones como Nordland. Las empresas buscan mecánicos sin experiencia y carpinteros especializados, ofreciendo formación en el puesto y contratos bien remunerados. Estos empleos son ideales para quienes buscan comenzar de cero en otro país.

En el sector de sanidad y cuidados, Noruega busca auxiliares de enfermería para residencias de mayores. Muchas vacantes incluyen contratos indefinidos y posibilidades de desarrollo profesional, ofreciendo estabilidad y un marco seguro para los trabajadores extranjeros.

El rubro de hotelería y turismo prioriza a quienes manejen varios idiomas. Dependiendo del destino y la temporada, los sueldos arrancan en 2.500 euros mensuales. Las oportunidades incluyen atención al cliente, recepción y asistencia en restaurantes y hoteles.

Por último, en educación y asesoría jurídica, se requieren maestros para jardín de infantes y abogados laborales para brindar asesoramiento en empresas locales. Algunos de estos empleos permiten contratos fijos y estabilidad económica a largo plazo.

Cómo postularse y requisitos clave

El acceso a estas oportunidades se realiza directamente a través del portal EURES, en cooperación con el SEPE. Los pasos esenciales para postularse incluyen:

Registrarse en el portal EURES con un perfil completo y actualizado.

Subir un CV en formato europeo , adaptado a los estándares noruegos y con información clara sobre formación y experiencia.

Acreditar experiencia previa o formación específica , según la vacante.

Incluir certificados de idioma cuando se requiera, para demostrar competencia en español y, en algunos casos, inglés o noruego.

Este proceso permite que los interesados puedan aplicar de manera directa y rápida, incrementando las posibilidades de acceder a empleos con condiciones salariales atractivas y crecimiento profesional.

Beneficios de trabajar en Noruega para hispanohablantes

Trabajar en Noruega ofrece no solo salarios competitivos, sino también beneficios sociales, estabilidad laboral y calidad de vida elevada. El país nórdico es reconocido por su sistema de seguridad social, acceso a servicios de salud de calidad y un entorno laboral que prioriza la formación y el desarrollo profesional.

Además, para quienes buscan experiencia internacional, estas vacantes representan una oportunidad única de integrarse a un mercado laboral diverso y multicultural. La combinación de formación, experiencia práctica y contacto con clientes de distintos países fortalece el perfil profesional de los trabajadores y abre puertas a nuevas oportunidades en Europa y el mundo.

Con más de 15.000 vacantes disponibles, Noruega se perfila como un destino atractivo para profesionales y trabajadores de habla hispana que buscan crecer en su carrera y disfrutar de condiciones económicas y laborales ventajosas.