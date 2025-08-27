Estos son los países donde la gente envejece menos: a qué se debe
Para sorpresa de muchos, no son Finlandia ni Noruega, una investigación reveló los motivos por los que los signos de la vejez avanzan más lentamente.
Aunque Finlandia y Noruega suelen destacarse en los rankings de bienestar, un nuevo estudio sorprendió al señalar que no son estos los lugares donde el envejecimiento de las personas se da con mayor lentitud. La investigación, difundida por la prestigiosa revista Nature Medicine, analizó diversos hábitos y condiciones que retrasan los efectos del paso del tiempo y determinó qué países logran los mejores resultados.
El estudio internacional abarcó a 40 países y confirmó que, la ubicación geográfica y el “exposoma”, factores físicos, sociales y políticos del entorno, influyen significativamente en la posibilidad de vivir más años con buena salud.
Los resultados del estudio demostraron que la exposición al aire contaminado, la desigualdad y la inestabilidad política no solo afectan a la sociedad, sino también a la salud individual.
El estudio realizado en personas de una edad promedio de 67 años reveló que los países donde envejecer de manera sana, tanto físicamente como mentalmente, es más probable son Dinamarca y Suecia, por los modelos y estilos de vida seguros y estables que sus políticas de Estado les ofrecen.
“Nuestra edad biológica refleja el mundo en el que vivimos”, así lo expuso el neurocientífico argentino Agustín Ibáñez, Atlantic Fellow del Trinity College de Dublín. “La exposición al aire tóxico, la inestabilidad política y la desigualdad, por supuesto, afectan a la sociedad, pero también moldean nuestra salud”, explica.
El equipo de Ibáñez utilizó inteligencia artificial para calcular las edades biológicas de casi 162.000 personas en todo el mundo. A través de esta muestra, el estudio reveló que los países del norte de Europa, como Dinamarca y Suecia, presentan relojes biológicos más jóvenes.
Las causas del envejecimiento más lento
Las causas que explican este envidiable resultado son la alta igualdad social, instituciones democráticas sólidas, buenos niveles educativos y aire limpio, que contribuyen a retrasar el envejecimiento, disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como demencia, cáncer, diabetes tipo 2 y afecciones cardíacas.
Los países con envejecimiento más rápido
Por otra parte, el estudio realizado por investigadores del Trinity College expuso que Egipto y Sudáfrica son los países donde las personas envejecen más rápido: los egipcios tienen una edad biológica promedio 4,85 años mayor que su edad cronológica, mientras que los sudafricanos casi cuatro años más.
De esta forma, los países que viven bajo constante estrés económico y social, con aires y aguas contaminadas y con poco tiempo y recursos para el cuidado de la salud integral, son propensos a desarrollar más enfermedades ligadas a la vejez. Hungría y algunos países latinoamericanos, como Ecuador y Colombia, también mostraron envejecimiento acelerado.
“Que una persona envejezca de forma saludable o acelerada está determinado no solo por decisiones individuales o su biología, sino también por sus entornos físicos, sociales y políticos, y estos efectos varían ampliamente entre países”, afirma Sandra Báez, coautora del estudio.
Las desventajas de Egipto —como las desigualdades socioeconómicas estructurales, la alta prevalencia de enfermedades cardiometabólicas y una limitada participación social y política— podrían explicar su envejecimiento notablemente acelerado.
