El signo del zodíaco con fama de incumplidor: es el más chanta y nunca cumple
Según la astrología, los nacidos bajo este signo son tan encantadores como poco confiables. Sus ganas y su entusiasmo no se traducen en hechos concretos.
Dentro de la astrología occidental, cada signo del zodíaco tiene sus características propias que lo diferencian de los otros. Están los amorosos, los soñadores, los individualistas, los fieles... y también los infieles. Pero uno de ellos se destaca por ser el más chanta y desprolijo de todos.
Siempre según los astros, los nacidos bajo Sagitario son señalados por dejar las cosas a medias y, en muchas oportunidades, no cumplir con lo que dicen. Pueden deslumbrar con palabras, pero suelen quedarse solo en eso. Tan encantadores como poco confiables.
Por qué Sagitario es el signo del Zodíaco más desprolijo
Los sagitarianos son personas que aman la libertad, no tienden a comprometerse con sus parejas ni a ser demasiado leales, sentimentalmente hablando. Derrochan el dinero porque son amantes de las fiestas, los viajes y las aventuras. Son grandilocuentes, siempre en cantidad y sin medida.
Tienen una energía expansiva, optimista y llena de entusiasmo, propia del elemento fuego, pero en muy raras ocasiones esa imagen vibrante y esas ganas iniciales se traducen en hechos concretos. Esto lo ubica como uno de los menos confiables del zodíaco.
Al ser un signo regido por el planeta Júpiter, se lo asocia con la expansión, la abundancia, la suerte y el conocimiento. Esta influencia planetaria dota a los sagitarianos de un espíritu aventurero, un optimismo natural y una búsqueda constante de sabiduría y nuevas experiencias, pero que en más de una oportunidad quedan a medias.
Sagitario, un signo que puede generar frustración
La astrología muestra a Sagitario como un signo que puede deslumbrar con palabras, pero que falla en la acción. La mezcla de encanto y desprolijidad le dio una mala fama que hace difícil confiar en él.
Además, se podría decir que es normal que un sagitariano llegue tarde, olvide compromisos importantes o incluso abandone proyectos sin previo aviso, provocando irritación y frustración. También se los señala por buscar siempre tener la razón. Discuten, pelean y provocan constantemente a otras personas.
Dentro del Horóscopo, es el signo que menos respeta las reglas. Su espíritu libre y su energía inagotable lo hacen difícil de atar y lo llevan a ser impulsivo, terminando en situaciones inesperadas. No mide las consecuencias y no le importa el qué dirán.
En qué se destaca Sagitario
No todo tiene por qué ser puntualmente negativo en el mundo de los sagitarianos, más allá de no cumplir con su palabra. Su energía infatigable es contagiosa y su espíritu alegre resulta inspirador.
De mente abierta y aprendizaje eterno, son optimistas por naturaleza y siempre ven el lado bueno de las cosas, encontrando un rayo de luz en las situaciones más adversas.
Son personas dispuestas a viajar, explorar, conocer distintas culturas y vivir experiencias nuevas y diferentes, siendo compañeras inspiradoras y alegres. Comparten con entusiasmo sus recursos, ya sea tiempo, conocimiento o lo que tienen.
Con qué signos es más compatible Sagitario
A la hora de relacionarse con los demás integrantes del Zodíaco, los sagitarianos tienden a llevarse mejor con otros signos de Fuego, como Aries y Leo, ya que comparten su optimismo y su energía aventurera.
Sagitario también se beneficia con la compañía de su mismo signo, al ser partidarios de la libertad y las nuevas experiencias. Virgo, por otra parte, puede aportarle estabilidad. Así es la compatibilidad con otros signos:
- Aries: comparten una energía explosiva, pasión por la aventura y un entusiasmo sin fin.
- Leo: la conexión es instantánea, ambos disfrutan de la emoción del romance y de vivir experiencias únicas.
- Sagitario con Sagitario: son compañeros de viaje perfectos ya que ambos necesitan libertad personal. Se motivan mutuamente y comparten una pasión por la vida.
- Libra: ambos tienen una mentalidad abierta, son independientes y les gusta la comunicación fluida, aprendiendo a ser más reflexivos y a romper sus esquemas.
- Virgo: aunque más estructurado, puede aportar estabilidad y ayudar a Sagitario a aterrizar sin apagar su espíritu libre.
