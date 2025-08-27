Esta alternativa se impone por su mayor durabilidad, su versatilidad de diseños y su fácil mantenimiento.

Adiós piso flotante: la nueva moda que requiere menos mantenimiento y queda mucho más lindo

A la hora de diseñar o reformar el interior de una casa , la elección del tipo de suelo es uno de los aspectos más importantes, tanto por su aspecto estético como por su funcionalidad y su durabilidad. Ahora, surgió una nueva tendencia que cada vez gana más adeptos y se está imponiendo por sobre el tradicional piso flotante.

Se trata de los pisos de microcemento y porcelanato símil madera , una alternativa que responde a la búsqueda de mayor vida útil, versatilidad en diseño y menores costos de mantenimiento. A continuación, algunas de sus ventajas.

La resistencia es uno de los principales motivos del crecimiento de esta modalidad para el suelo de una casa. Con el tiempo, los pisos flotantes se ven afectados por la humedad y los golpes. En cambio, el microcemento y el porcelanato son materiales que ofrecen mayor solidez ante condiciones así de adversas.

porcelanato símil madera El porcelanato símil madera imita a la perfección al material natural, pero sin sus desventajas.

Compuesto por cemento, resinas y pigmentos, el microcemento es altamente resistente al agua, a golpes y a cambios climáticos. Al aplicarse en capas delgadas, crea una superficie continua, sin juntas ni cortes visibles.

El porcelanato símil madera, en tanto, está fabricado con tecnología de alta densidad e imita con gran realismo la apariencia de la madera natural, pero con una resistencia superior a la abrasión, manchas y humedad, ideal para ambientes como cocinas, baños y espacios exteriores.

Menos mantenimiento y más facilidad para limpiar

A diferencia de los pisos flotantes de madera o laminados, los suelos con microcemento y porcelanato no requieren tratamientos especiales ni encerados periódicos a la hora del mantenimiento.

Además, al ser una superficie lisa y no porosa, permiten una limpieza sencilla con productos económicos y simples, ayudando al ahorro de tiempo y dinero para sus propietarios. También son una muy buena alternativa para las personas que sufren alergias, ya que no acumulan polvo ni ácaros.

pisos de microcemento Los pisos de microcemento se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Una opción duradera y más ecológica que ayuda a ahorrar

Aunque los pisos flotantes son populares por su instalación rápida y costo accesible, los suelos de microcemento y porcelanato símil madera terminan siendo una opción más económica a largo plazo, principalmente por su durabilidad y bajo costo de mantenimiento.

Por otra parte, la producción y la utilización del microcemento y porcelanato generan menos residuos y tienen un bajo impacto ambiental, en relación a la tala de árboles para obtener madera natural. Así, se posicionan como una opción amigable con el medio ambiente y que, a la vez, crea ambientes modernos y resistentes.

pisos-de-porcelanato-pewen-6 El porcelanato símil madera es resistente a la humedad, a los golpes y al tránsito fluido.

Una alternativa con versatilidad y más diseños

Los pisos de microcemento y porcelanato símil madera ofrecen una posibilidad casi infinita en variedad de texturas, tonos y acabados. Gracias a su gran realismo, los diseños actuales imitan a la perfección a la madera natural, aunque sin las limitaciones y el costo del material real.

De esta manera, cada persona puede diseñar sus espacios con un acabado sofisticado, moderno o rústico, según el gusto del propietario.

Por su lado, la flexibilidad del microcemento permite crear superficies continuas en ambientes grandes, promoviendo un aspecto minimalista y limpio, sin juntas visibles que fragmenten visualmente el espacio.

pisos de microcemento2 Los pisos de microcemento son fáciles de mantener y de limpiar.

Todas las ventajas de los pisos de microcemento y porcelanato símil madera