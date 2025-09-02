Padrón electoral 2025: ¿dónde votás en Buenos Aires el 7 de septiembre?

De forma simple, online y gratuita, se puede saber el lugar de votación para las elecciones legislativas 2025 . Quiénes están obligados y qué pasa si me ausento.

El domingo 7 de septiembre, los bonaerenses irán a las urnas para votar en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Quienes se encuentran habilitados , ya pueden consultar el lugar de votación de forma online y gratuita. Para hacerlo, solo es necesario ingresar a una web y colocar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

A diferencia de oportunidades anteriores, el Gobierno local encabezado por Axel Kicillof decidió que este año no habrá Primarias (PASO). Además, estableció desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, que tendrán lugar el 26 de octubre.

Como en cada elección, se recomienda consultar el padrón definitivo con anticipación, ya que los centros de votación suelen cambiar de un comicio a otro. Particularmente, en estas legislativas bonaerenses se reportaron modificaciones bruscas en algunos distritos como La Matanza.

Se recomienda consultar el padrón con anticipación ante eventuales cambios en el centro de votación.

Elecciones 2025: para saber dónde voto, hay que seguir los siguientes pasos

Ingresar a padron.gba.gob.ar, el sitio web oficial de la Junta Electoral Bonaerense.

Escribir el número de Documento Nacional de Identidad ( DNI)

DNI) Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.

tal como figura en el documento. Completar el código de verificación.

Hacer clic en el botón “Consultar”

Si todos los datos son correctos, la web mostrará el nombre del elector, el distrito al que pertenece, la escuela en la que deberá votar, la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden.

Para poder sufragar se necesita ser mayor de 16 años al momento de la votación, llevar el último DNI y figurar en el padrón electoral. Es obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad.

Qué se vota en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires renueva la mitad de su Parlamento.

Las elecciones en el territorio bonaerense son de carácter legislativo. Es decir, los ciudadanos habilitados votarán para renovar representantes en el Parlamento provincial. En total, se elegirán 23 senadores titulares y 15 suplentes, y 48 diputados titulares y 28 suplentes.

Además, en distintos municipios también se elegirán concejales y consejeros escolares, según el cronograma local.

Por su tamaño y complejidad, la provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales. En estas elecciones, cada una renueva la totalidad de sus representantes en una de las dos cámaras. En cuatro se elegirán senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las otras cuatro, diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava/Capital).

Quiénes deben ir a votar y qué pasa si no lo hacen

De acuerdo a la legislación vigente, todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años tendrán la obligación de votar, tanto en las elecciones nacionales como en las provinciales.

En la provincia de Buenos Aires, la ley electoral precisa que están habilitados para votar “los argentinos nativos y por opción desde los dieciséis (16) años de edad y los naturalizados desde los dieciocho (18) años de edad, siempre que estén inscriptos en el Registro Electoral y no se encuentren alcanzados por las inhabilidades establecidas por la Constitución de la Provincia y las leyes que rigen la materia".

Quienes no vayan a votar pueden afrontar multas económicas y restricciones administrativas.

Las personas que no concurran a votar y no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección serán incluidas en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que puede derivar en multas económicas y restricciones administrativas. El valor de la multa varía entre los $1.000 y $2.000, aunque depende de si existen ausencias previas sin justificar a otros comicios.

Además, el Código Electoral Nacional establece que los infractores:

No podrán realizar trámites ante organismos estatales por el plazo de un año.

por el plazo de un año. Quedarán inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.

en la administración pública durante tres años. En casos excepcionales, podrían ser sancionados con trabajo comunitario por un máximo de tres días, si lo dispone la autoridad correspondiente.

Quiénes están exentos de votar