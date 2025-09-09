Por qué este jueves no hay clases en ninguna escuela primaria del país

Será un día de descanso extra para esta semana. Cuáles son los motivos.

Si bien aún falta más de un mes para un descanso extra por un nuevo fin de semana largo - que será en octubre - hay miles de estudiantes y personal educativo que tendrá un feriado muy especial esta semana.

Este jueves 11 de septiembre, ninguna escuela primaria del país tendrá clases , por lo que no deberán concurrir ni alumnos, ni docentes ni personal auxiliar. ¿A qué se debe?

Sucede que como cada año, el 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en Argentina , en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el "padre de las escuelas".

Este año cae jueves, por lo que afectará el dictado normal de clases. De este modo, alumnos y docentes de escuelas primarias tendrán un día de descanso escolar.

Las autoridades recordaron que se trata de un asueto educativo y no de un feriado nacional, por lo tanto, no genera fin de semana largo ni afecta al resto de los sectores laborales. Ante esta situación, los estudiantes de secundaria y universidades tendrán clases normalmente, salvo en instituciones que organicen actividades especiales.

¿Por qué es el Día del Maestro el 11 de septiembre?

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien también fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Sarmiento sentó las bases de la educación en Argentina y propuso crear una Ley Nacional de Educación. Si bien durante su gobierno no pudo concretar esta iniciativa, la misma sí se logró durante la presidencia de Julio Argentino Roca (en 1884), cuando se sancionó la Ley N° 1420, norma que estableció que la educación debía ser universal, obligatoria, gratuita y laica.

sarmiento

Nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan, Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 -a sus 77 años- en Asunción (Paraguay). En su honor, en 1943 se realizó la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá, donde se decidió ponerle conmemorar el Día del Maestro cada 11 de septiembre.

¿Qué pasará con el Día del Estudiante ?

En el mes de septiembre hay otra celebración que alcanza al ámbito educativo. Se trata del 21 de septiembre, día del estudiante.

Pero este año caerá domingo, por lo que no habrá suspensión de clases ni traslado de la fecha. De todas formas, muchos colegios y universidades suelen organizar jornadas recreativas o culturales en torno a ese día.

Trasladan el feriado del 12 de octubre y habrá fin de semana largo

El Gobierno Nacional oficializó el traslado del feriado del 12 de octubre, que este año cae domingo. De este modo, el próximo mes habrá un fin de semana largo de tres días.

La medida fue tomada para impulsar la actividad turística y favorecer a los sectores estratégicos de la economía. La decisión se sustenta en el Decreto N°614/25 emitido la semana pasada, que le otorgó a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir qué se hará con los feriados que caen sábado y domingo, pudiendo estos ser trasladados con fines turísticos.

feriado Son cinco los feriados que quedan en lo que resta del año.

De esta manera, el 12 de octubre conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será trasladado así finalmente al viernes 10 de octubre, por lo que habrá entonces un fin de semana largo.

Según indica el texto oficial, esta fecha se establece como "una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".

El jueves pasado el intendente de Villa Gessell, Gustavo Barrera, se expresó sobre el traslado del feriado y detalló que el secretario de Turismo, Ambiente y

En este sentido, se confirmó la nueva fecha que establece como feriado el viernes 10 y con ello, todos los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que comenzará ese viernes y se extenderá hasta el domingo 12.