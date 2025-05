Tensa pelea en vivo: Guillermo Moreno y Cuggini casi terminan a las piñas

La situación escaló luego de reclamos políticos de Cuggini, ex candidato a presidente de Boca, al ex funcionario kirchnerista: "Yo te respeto, pero la verdad me dan vergüenza, vos, el chino (por Alejandro Kim, que estaba allí) , Santoro".

Embed

¿Qué le dijo Cuggini a Moreno que lo enfureció tanto?

Todo giro en torno a chicanas y diferencias políticas durante el transcurso del programa. "Hermano, vos me das vergüenza a mí. Hace 15 minutos que estás rompiendo los huevos hablando sin decir nada. No sé de dónde me conocés, no sabés dónde vivo", recriminó Moreno al sentise atacado por Cuggini.

El clima tenso aumentó al igual que el enojo del representante del partido "Principios y Valores" y la discusión giro en torno a graves insultos entre ambos.

"Vos no me cantás un carajo a mí. Qué mierda me vas a cantar a mí, boludazo", gritó Moreno. "Esto va a terminar mal, porque vos sos un gil", advirtió a lo que el estilista, respondió: "Vos sos un crápula. Me saqué los anteojos. Para mí vos sos un crápula que está nervioso".

"Hay muchas botellas acá y sería un espectáculo ridículo. No rompas más los huevos hablando así, porque me estás rompiendo los huevos, gordito", lo cruzó el político incitando a una pelea física.

"Yo tengo ganas de decir lo que tengo que decir. ¿Qué me vas a pegar con la botella?", deslizó Cuggini, por lo que Moreno, reconoció: "Vamos a ver lo que hacemos".

Ya con el Turco en el medio, y otros de los presentes intentando calmar la disputa, hasta entonces verbal, los insultos continuaron.

"Lastimame, Moreno, pedazo de pelotudo", lanzó el peluquero. "Pedazo de boludo vos", le respondió el exsecretario de Comercio, hasta que Cuggini finalmente decidió dejar el estudio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1918149968688209960&partner=&hide_thread=false "Cuggini":

Por el cruce de Fabio Cuggini con Guillermo Moreno en #LoDelTurco pic.twitter.com/mN40aWi9jd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 2, 2025

El fuerte cruce entre las figuras del streaming, Nico Occhiato y Migue Granados

Nico Occhiato y Migue Granados, dos de las figuras más fuertes del universo del streaming, protagonizaron un tenso cruce en redes sociales que no pasó desapercibido. Entre indirectas filosas y declaraciones sin filtro, ambos pusieron en evidencia la creciente competencia por la audiencia entre los canales Luzu Tv y Olga.

Esta guerra viene de larga data, la primera batalla comenzó cuando que los actuales dueños de Olga intentaron comprarle sin éxito Luzu TV a Nico Occhiato, entonces se decidieron a contratar a Migue Granados para dirigir su propio canal, y desde entonces no pararon de generar polémicas.

"Olga lideraba la tarde y Luzu sube repentinamente 17k en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía", publicó la cuenta verificada de @RealTimeRating, y el posteo generó la inmediata respuesta de Nico Occhiato en medio de constantes sospechas de "trampa" en la cantidad de visualizaciones en el streaming por la supuesta contratación de "bots".