Video viral y memes: el Turco García y una pelea a las piñas en su programa

En “Lo del Turco” , el programa del Turco García , se armó un escándalo insólito. El video viral no tardó en circular por las redes, y está protagonizado por el propio ex futbolista, quien se agarró a trompadas con otro personaje muy conocido de las redes sociales.

Si bien no está confirmado del todo el porqué de la gresca, el video no tardó en volverse viral y trascendió que ocurrió luego de reiterados chistes que enfurecieron el Turco .

Entre los invitados al programa estaba Luquitas Rodríguez. El influencer quedó en primer plano durante la pelea a piñas, por lo que también se volvió viral, más allá de que no tuvo participación.

Camisetas Nani, uno de los protagonistas involucrados, es conocido en las redes sociales por manejar un comercio de compra y venta de camisetas de fútbol. En muchos casos, ha sido "escrachado" por vender a precios elevados camisetas que no son del todo originales, por lo que también hubo muchos comentarios en redes luego de la pelea.

El relato de las piñas en lo del Turco García, por uno de los invitados

El influencer Luquitas Rodríguez, conductor del programa "Paren la Mano" por Vorterix, relató lo ocurrido horas después de la grabación en uno de sus habituales streamings.

"Camisetas Nani, que se llama Tati, estaba tirando sus pispireteadas, sus chistes, tirando de la soga quizás sin saberlo, no sé. Y voy a citar, pero no maten al mensajero eh. Le dice 'encima este te quiere coger a tu mujer', y el Turco García se enoja, uno diría que con cierta justicia. Y primero el Turco decide tirar un vaso de agua, no es que recurre a la violencia, y empapa a Martín (Coscu)", contó Rodríguez.

"Ahí hay un 'epa', me parece que la mesa se da cuenta que se había cruzado un límite, que no estaba dentro de los márgenes. Ahí Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario, y el Turco toma la decisión, unilateral por cierto, de arrojar el vaso vacío. Camisetas Nani se para y lo va a buscar", amplía Luquitas.

Según relató, "el Turco se para también y ahí me doy cuenta que estoy ante una situación de piñas. Yo no quería levantarme e irme antes de que las piñas se consumen, porque soy muy cagón. No podés irte antes que alguien tire un tiro porque no podés ser tan cagón. Entonces atino a hacer la de Xavi, miro para los costados. Ya no había chances de un llamado a la reflexión, era una bomba nuclear. El Turco lo empuja, como empiezan las peleas en los colegios, y ahí fue Nani que se la banca, fue al frente".

