Tragedia en vivo: un candidato a diputado se descompensó y murió en un streamig

Un trágico episodio ocurrió este miércoles en la ciudad de Posadas, Misiones cuando un candidato a diputado falleció mientras participaba de un debate en un streaming.

El hecho ocurrió en plena transmisión de "La Casa del Streaming", mientras Damiani participaba de una entrevista junto a Rosario Villalba (Frente Renovador Neo), Virginia Villanueva (Partido Obrero) y Aida Vaztique (Partido por la Vida y los Valores).

Se trata de Hernán Damiani de 65 años, una de las figuras más influyentes dentro de la Unión Cívica Radical ( UCR ) provincial, quien sufrió un infarto y fue ingresado rápidamente al Hospital Madariaga de Posadas , aunque el personal médico constató que ya había fallecido.

Las impactantes imágenes comenzaron a replicarse rápidamente en las redes sociales. El trágico momento sorprendió a todos en el estudio.

Qué dijo el canal de streaming tras confirmarse la muerte del radical

Tras la confirmación del deceso del candidato a diputado en la provincia de Misiones, el conductor del ciclo, Lucas Doroñuk realizó un comunicado en nombre de la empresa de streaming para pedir que no se difundan las imágenes del momento en el que el radical se descompensó en vivo.

"Pedimos, por favor, a quienes están conectados al vivo y quienes vieron lo acontecido que, por favor, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia", expresó el conductor del programa al sugerir que "quienes profesan la religión que profesen y quieran elevar una oración, bienvenido sea".

En tanto, el gobernador de la provincia, Hugo Passlacqua, escribió en su cuenta de X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo".

Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y… pic.twitter.com/YyMGwKRyym — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 16, 2025

La trayectoria de Damiani, reconocido político de Misiones

Su carrera política estuvo marcada por una activa militancia en la Unión Cívica Radical (UCR) desde el regreso a la democracia, en 1983. Abogado y militante, por la Franja Morada, su nombre se asoció desde temprano con la consolidación y el fortalecimiento del partido en Misiones, aún frente al predominio del Frente Renovador y el Peronismo en la provincia.

Llegó a ser diputado tanto a nivel provincial como nacional y ejerció como concejal de Posadas. Además, integró la convención constituyente encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de la capital provincial, instancia en la que dejó una huella significativa en la institucionalidad local.

Un armador político que era candidato en las próximas elecciones legislativas

En la interna radical, el político era conocido como un armador estratégico, involucrado en la organización interna, la fiscalización electoral, la promoción de la afiliación y la logística de las campañas.

En estas próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, su postulación formaba parte de la lista encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy.

"Este año con nombre propio y convicciones firmes, sin ataduras ni frentes que nos condicionen" sentenciaron en un comunicado emitido el 15 de agosto de este año. Y concluyeron: "Resaltando los principios y valores que son patrimonio histórico del partido, los radicales misioneros pedimos el acompañamiento de toda la ciudadanía".

A raíz de la muerte de Damiani, no se conoce por el momento cuál será el nuevo armado en la lista que se presentará en estas elecciones.