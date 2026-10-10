El conductor de 21 años dio positivo de alcoholemia tras el choque fatal a la altura de Olivos, y fue imputado por homicidio culposo.

Un joven alcoholizado chocó y mató a un hombre en la Panamericana: tenía más de 24 multas previas

Un hombre de 48 años murió este sábado por la mañana en un choque sobre la autopista Panamericana , a la altura de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López. El vehículo que conducía fue impactado desde atrás por una camioneta manejada por un joven de 21 años, cuyo test de alcoholemia dio positivo.

El siniestro ocurrió cerca de las 6, a la altura de la calle Dorrego, en el kilómetro 15,4 de la autopista, a unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte. En ese sector, una Honda CR-V conducida por el joven impactó desde atrás contra un Honda Civic gris en el que viajaba la víctima.

La violencia del choque hizo que el Civic terminara incrustado contra la división de hormigón que separa los carriles. Como consecuencia del impacto, el conductor, identificado por sus iniciales como L.C.A., salió despedido del vehículo y murió en el lugar.

La situación también puso en peligro al joven que conducía la camioneta. Después de la colisión, su Honda CR-V comenzó a incendiarse, aunque logró salir del vehículo antes de que las llamas avanzaran. Tras ser auxiliado, recibió atención médica por politraumatismos leves y se informó que sus lesiones no implicaban riesgo de vida.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia y personal de Autopistas del Sol. También intervinieron peritos y efectivos de criminalística, que realizaron mediciones y delimitaron el sector con conos para preservar la escena y avanzar con las tareas correspondientes.

El conductor dio positivo de alcoholemia y fue imputado

Las pericias realizadas después del siniestro determinaron que el joven de 21 años conducía con 1,03 gramos de alcohol por litro de sangre. El resultado se conoció en el marco de las actuaciones iniciadas para establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.

A partir de los primeros elementos reunidos, intervino el fiscal Gastón Larramendi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Vicente López Oeste. El funcionario judicial dispuso la aprehensión del conductor, identificado como A.S., y lo imputó por el delito de homicidio culposo.

La causa quedó a cargo de esa fiscalía, que solicitó la intervención de Policía Científica para llevar adelante las pericias en el lugar. Los resultados de esos trabajos forman parte de las actuaciones destinadas a determinar cómo se produjo la colisión que terminó con la vida del conductor del Honda Civic.

Las 24 infracciones que acumulaba el vehículo

Otro de los datos que trascendió después del choque fue el historial de infracciones del vehículo que conducía el joven. Según la información difundida, la Honda CR-V acumulaba 23 multas por exceso de velocidad en la provincia de Buenos Aires, registradas entre agosto de 2023 y septiembre de 2026.

A ese registro se sumaba otra infracción en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el vehículo tenía un total de 24 antecedentes viales. El dato se conoció mientras avanzaba la investigación por el choque fatal ocurrido durante la mañana del sábado.

Demoras y complicaciones en la circulación

El siniestro también generó importantes complicaciones para quienes circulaban por la autopista Panamericana durante las primeras horas del día. Mientras trabajaban los equipos de emergencia y los peritos, el tránsito quedó reducido a un solo carril en el sector del choque.

La restricción provocó demoras de entre 20 y 30 minutos, con una congestión que se extendió desde la avenida General Paz hasta Pelliza. La situación también afectó a la colectora, donde se acumuló una gran cantidad de camiones, colectivos y vehículos particulares.

Durante el operativo se indicó un desvío hacia la autopista a la altura de Melo para ordenar la circulación y reducir las complicaciones en la zona. Una vez finalizadas las tareas periciales y de asistencia, los carriles fueron liberados y el tránsito quedó normalizado.