Dos dogos lo atacaron ferozmente en Comodoro Rivadavia, y pide por ellos: "No los maten, no tienen la culpa"

Un vecino de Comodoro Rivadavia que fue atacado y herido ferozmente por dos perros dogo , mientras iba caminando a hacer las compras, ahora pide que los animales no sean sacrificados tal como ordena la Justicia de Chubut . “Ellos no tienen la culpa”, explicó Adolfo Castro, quien terminó internado con múltiples heridas.

Acerca del momento en el que los dos dogos lo atacaron, Castro relató: “Estaba yendo a comprar caminando porque se me había roto el auto. Iba por la calle y de golpe me salieron al cruce dos perros. Me atacaron de una. No hubo forma de pararlos”.