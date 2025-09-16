Tierra del Fuego ya tiene sus primeros colectivos con wifi gratis para los pasajeros

Circulan por Río Grande , como parte de un plan del Municipio con una transportista y un proveedor de Internet satelital.

La red wifi de la empresa de colectivos de Rio Grande, en Tierra del Fuego.

Río Grande está dando un primer paso hacia la modernización digital del transporte público de colectivos en Tierra del Fuego . Dos unidades de la empresa CityBus ya recorren las calles de la ciudad con conexión wifi gratuita para todos los pasajeros, marcando un hito en el sistema de movilidad urbano de la provincia e incluso del país.

La implementación de este servicio gratuito forma parte de una alianza estratégica entre el Municipio de Río Grande y la compañía de transporte, con el objetivo de mantener conectados a los usuarios durante sus traslados cotidianos. El proyecto prevé la incorporación gradual de más unidades hasta completar toda la flota.

Esta conectividad digital revolucionará la experiencia de viaje de los pasajeros, quienes por ejemplo podrán utilizar la aplicación SUBE cuando están en viaje para cargar crédito, abonar pasajes y acceder a todos los beneficios del sistema, sin consumir datos de su propia cuenta de celular.

Por otro lado, desde la Comuna explican que la implementación de esta tecnología en las unidades también reforzará la seguridad del servicio, ya que facilitará las comunicaciones ante situaciones de emergencia.

Antenas que resisten el clima extremo de Tierra del Fuego

Según se informo oficialmente, LinkyFi es la empresa responsable de instalar las antenas y equipos tecnológicos necesarios en cada colectivo, garantizando la prestación del servicio sin costo para la comunidad.

Desde la compañía, detallaron las características técnicas del sistema implementado en los colectivos de Río Grande: “Técnicamente es equipamiento Starlink con un ancho de banda de 300 megas, al que agregamos Access Point, que permitirá que todos los usuarios se puedan conectar con el mismo nivel de servicio y navegar durante sus viajes", explicaron.

Colectivos de City Bus con wi fi en Río Grande, Tierra del Feugo El servicio de wifi gratuito ya se ofrece en dos colectivos y irán sumando más hasta cubrir toda la flota.

La empresa proveedora explicó que cada colectivo contará con equipamiento especializado que incluye un inversor para garantizar el funcionamiento permanente de la conectividad. Además, las antenas incorporan sensores automáticos que se activan ante condiciones climáticas adversas como nieve o heladas, asegurando una conexión estable durante todo el año en el riguroso clima fueguino.

"Estamos muy contentos de acompañar al Municipio de Río Grande y CityBus en este proyecto que están desarrollando de implementación de internet en los buses”, concluyeron desde LinkyFi.

Modernización del transporte

Por su parte, el director General de Transporte y Movilidad Urbana de la ciudad fueguina, Matías Bucci, resaltó: "Seguimos avanzando en la modernización del sistema de transporte público porque entendemos el valor de brindarle una experiencia completa y de calidad a los vecinos y vecinas",

El funcionario destacó que se trata de "una decisión política de la gestión del intendente Martín Perez, orientada a fortalecer el vínculo con la empresa CityBus e incorporar tecnologías que hagan más accesible, seguro y moderno el transporte público de nuestra ciudad".

"A través del sistema Starlink, vamos a ser los primeros en Argentina en brindar conectividad en el servicio urbano”, celebró Ariel Ledesma, titular de CityBus. Y agregó: “Esta acción fue posible gracias al trabajo que llevamos adelante con el municipio, donde planteamos el proyecto y nos acompañaron en poder implementar este tipo de tecnología".

El empresario subrayó que "esta implementación es importante, una herramienta que permitirá mejorar la experiencia de viaje. Más allá de que los usuarios se puedan conectar totalmente gratis, nos va a permitir tener nuevas oportunidades para interactuar con nuestros pasajeros".