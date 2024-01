Con un virus, le robaron $7 millones de la cuenta del banco

En este sentido, López detalló que en un momento determinado le apareció un cartel que decía que “El BPN está actualizando el sistema para mejorar la seguridad, asimismo solicita que espere hasta que termine el proceso”. Lo cierto es que cuando desapareció el cartel, también le desaparecieron los fondos. "Me sacaron 6.905.000 de pesos mediante tres transferencias a cuentas que no tengo agendadas, con titulares de apellidos brasileros o portugueses (Daniel Severiano Da Silva, Gel de Carvalho Cruz Fernándes, Do Prado Becerra Isabella), al banco Libertador de Mendoza, que está declarado en quiebra", relató la mujer.