Fátima Flórez habló por primera vez desde la separación con Javier Milei: qué dijo

“Fue todo consensuado”.



“Nos separamos por la gran responsabilidad que tiene Javier”.



Respecto a cómo quedó todo con el Presidente, indicó que "acá lo importante es que fue consensuado, fue hablado, la relación es hermosa, el vínculo está intacto".

Por qué se separaron Fátima Florez y Javier Milei

El Presidente de la Nación y la humorista pusieron fin a su noviazgo ya que en el último tiempo se veían poco por los compromisos del jefe de Estado y la humorista.

El propio Milei fue el encargado de confirmar la noticia en sus redes sociales: “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”.

imagepng (2).webp El posteo donde Javier Milei confirmó su separación de Fátima Flórez.

“Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, explicó el mandatario.

"Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", concluyó el líder de La Libertad Avanza.

La insólita anécdota entre Fátima y Milei

Marina Calabró, periodista y la primera elegida por Javier Milei para ser su vocera, puesto que hoy ocupa Manuel Adorni, contó detalles de un insólito susto que se dio el presidente con una aparición sorpresiva en la Quinta de Olivos de Fátima Flórez.

Embed Marina Calabró contó que el 14 de febrero Fátima Florez llegó sin avisar a la Quinta de Olivos y Javier Milei "se asustó porque pensó que era un golpe comando". pic.twitter.com/FhEIKHYgsD — El Destape (@eldestapeweb) April 16, 2024

“Hubo un episodio, que fue el 14 de febrero, que ella aparece en Olivos, por supuesto la dejan entrar porque fue con la custodia oficial, y aparece en su habitación y él se asusta, pensó que era un grupo comando, que era una suerte de ataque comando, se le salió el corazón del pecho”, contó Calabró en el programa de Jorge Lanata.

¿Qué dijo el ex de Fátima?

“Socios del Espectáculo” fue a buscar a Norberto Marcos, ex de Fátima, para saber su opinión sobre la ruptura. "Sinceramente no sé absolutamente nada. Es un problema de ellos. No estoy enterado de nada, es un tema de ellos que no me incumbe, no puedo hablar de algo que no sé y en este momento no me interesa", aseguró el productor.

"Yo estoy muy bien. Estoy muy ocupado, trabajando con un nuevo artista. Estoy abocado a eso, al trabajo", siguió para después sumar que no le queda claro si este es el final. Con una sonrisa, remarcó que “en esta Argentina de hoy todo puede ser” cuando le preguntaron por una posible “campaña” con respecto al romance de Fátima y Milei.