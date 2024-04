Cuál es la foto que tiene Fátima Florez en su perfil tras la separación de Milei

Qué dijo Javier Milei cuando anunció la separación

El presidente argentino explicó en su comunicado: “La compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.

Milei 2.jpg Fátima Florez y Javier Milei

Aunque Fátima Flórez ha optado por mantenerse en silencio hasta el momento, sus seguidores esperan ansiosos que comparta su versión de los hechos. La incertidumbre sobre el futuro de esta relación continúa, mientras ambos protagonistas navegan por este proceso de separación en medio de la atención mediática.

Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez habló sobre la ruptura

Quién sorprendió al aparecer fue Norberto Marcos, ex pareja de Fátima Florez, quien habló y dio su opinión sobre el tema.

El productor teatral, quien mantuvo una relación con Flórez durante veinte años y se separó a principios de 2023, expresó: "Sinceramente no sé absolutamente nada". Ante la insistencia de los conductores sobre si planeaba comunicarse con la humorista, Marcos afirmó: "No, no, no. Es un asunto de ellos. Yo no tengo nada que ver, ni estoy al tanto de nada".

Milei 3.jpg

Marcos reiteró su postura al remarcar que no posee información sobre la separación y que no tiene interés en involucrarse en el asunto. "Realmente no es un tema mío. Ya es cosa de ellos y, además, como te dije, no tengo información alguna, así que no puedo hablar sobre algo que desconozco y, en este momento, no me interesa", concluyó. La ruptura entre Fátima Flórez y Javier Milei, anunciada el viernes pasado, continúa siendo tema de debate y especulación en los medios.