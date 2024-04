Por qué Javier Milei apuntó contra la UNCo

WhatsApp Image 2024-04-15 at 16.19.37.jpeg El usuario reposteado por Javier Milei se define como: licenciado en Economía, colaborador en la academia libertaria, escritor del @misesreport y organizador de club de lectura.

Sin dudarlo, Javier Milei lo compartió en su cuenta con la observación "Más sobre adoctrinamiento", lo que generó gran controversia y los estudiantes de la UNCo salieron a responderle, ya que lo consideraron una persecución y cuestionaron sus "parámetros" de libertad.

Mientras tanto, el mandatario continua compartiendo publicaciones de sus seguidores libertarios.

La palabra de los universitarios

Luego de conocerse la publicación del Presidente, los estudiantes de la UNCo salieron al cruce y emitieron un comunicado. "El presidente Javier Milei dedicó, este lunes, una serie de posteos en la red social X para degradar la militancia política y social que realizan las agrupaciones universitarias. Su batalla contra un supuesto 'adoctrinamiento' esta vez puso el foco en la Universidad del Comahue. El posteo dice 'más sobre adoctrinamiento' y replica a la cuenta @DiegoMac227, que comparte fotos de cartelería de distintas agrupaciones políticas, entre ellas uno de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Sus referentes le respondieron", señaló Elizabeth Hayas, estudiante de Trabajo Social del Comahue, militante de la agrupación y vicepresidenta del Centro de Estudiantes.

A esto sumó: “Parece que oponerse a su plan económico, que hunde a millones en el hambre, la desocupación y la pobreza, es adoctrinamiento. Lo que él llama adoctrinamiento es organización y lucha en las aulas y en las calles en defensa de nuestros derechos”.

Además, advirtió que “aunque no le guste, seguiremos denunciando que su plan afecta de manera particular a las mujeres, porque aunque las niegue, las brechas de género existen. Y en eso las universidades no son una excepción. La mayoría de las estudiantes trabajamos, muchas son madres y estudiar es mucho más difícil”.

Alumnos de la carrera Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) 1200x678.png Alumnos de la carrera Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)

En el mismo sentido, Florencia Beltran, estudiante de Letras y presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades, refutó: "Para el Presidente la libertad de expresión y opinión es adoctrinamiento. Es evidente que su mundo es muy chico si lo adoctrina un cartel”. Alertó que el mandatario nacional hace este tipo de campañas por las redes sociales “para correr el foco de la verdadera orientación de su gobierno para ahogar económicamente a las universidades públicas y hundir la investigación”.

Finalmente, reafirmó: “Estas campañas de desinformación no van a parar al movimiento estudiantil que está peleando en todo el país junto a docentes y no docentes, en defensa de la universidad, por la triplicación del presupuesto y por el acceso, egreso y permanencia de todos y todas”.