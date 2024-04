Rolando Figueroa brindó su apoyo a la UNCo

Rolando Figueroa Renion (1).jpg Rolando Figueroa aseguró que la "UNCo cuenta con todo nuestro acompañamiento ante la actual situación que atraviesan".

Rolando Figueroa adelantó que, en un futuro inmediato, es un tema a evaluar de forma regional, teniendo en cuenta que “es un compromiso de todos los gobernantes patagónicos que tenemos con nuestras universidades. Creemos que tenemos que tener la presencia de todos los rectores de las universidades patagónicas en la próxima reunión de gobernadores”.

En este sentido, señaló: “Es muy importante poder expresar que las necesidades de la Patagonia, también en la educación universitaria, son muy diferentes a las que habitualmente se generan en otros lugares del país. Y por supuesto que va a estar todo el acompañamiento nuestro, porque sabemos que es claro y también muy importante el trabajo que realiza esta universidad con nuestros estudiantes”.

Por su parte, Gentile aseguró haber encontrado una buena recepción en provincia a la situación de la Universidad y reconoció que “estamos con serias dificultades, sobre todo para enfrentar lo que hace a los gastos de funcionamiento. La reunión con el gobernador tuvo que ver con este acompañamiento que tenemos de la provincia”. Además, agregó que “el objetivo que tenemos es básicamente que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan continuar a pesar de un contexto muy crítico para el sostenimiento de las carreras universitarias”.

Embed La @UNComa_oficial cuenta con todo nuestro acompañamiento ante la actual situación que atraviesan, y esta es una posición que compartimos junto al resto de los gobernadores patagónicos. Por eso, nos comprometimos a invitar a los rectores de nuestras universidades a la próxima… pic.twitter.com/pG7lPYeGaI — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 10, 2024

La Universidad Nacional del Comahue entró en cesación de pagos

La situación que se vive en la educación pública es alarmante. Y en la región la crisis impacta de lleno. El recorte presupuestario a las universidades obligó a la UNco a entrar en la etapa de cesación de pagos.

“Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la Universidad Pública”, expresaron mediante un comunicado desde "Defendamos la UNCo", una agrupación conformada por estudiantes, docentes y no docentes.

Esto se debe a que a las suspensiones de las convocatorias a nuevos proyectos de investigación y extensión, ahora se supo que la Casa de Altos Estudios tampoco puede afrontar los gastos de la luz, el gas y el servicio de limpieza en su totalidad.

SFP UNCo (2).JPG La UNCo sufre los efectos de los recortes del gobierno nacional. Sebastian Fariña Petersen

El Consejo de Administración de la universidad formalizó que ya no puede afrontar más la totalidad de las erogaciones que implica el funcionamiento de la UNCo.

Esto implica tomar ciertas acciones temporales a la hora de ejecutar el gasto. En este sentido, detallaron que se “verá afectado, por ejemplo, el servicio de limpieza, intensificando la reducción de turnos, quedando establecida la prioridad solo para aulas y baños. Se suspenderán servicios de telefonía, y no habrá manera de poder pagar la próxima factura de luz y menos la del gas cuando venga el frío”.