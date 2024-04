"No la dejemos morir": La Universidad Nacional del Comahue entró en cesación de pagos

La UNCo ya no puede pagar la luz, el gas ni los servicios de limpiezas tras los recortes del gobierno de Milei. El dramático comunicado de los estudiantes y docentes.

“Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la Universidad Pública”, expresaron mediante un comunicado desde "Defendamos la UNCo", una agrupación conformada por estudiantes, docentes y no docentes.