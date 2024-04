Revelan los motivos de la separación de Javier Milei y Fátima Flórez

En primer lugar, el conductor del ciclo expresó: “La separación la anuncia el presidente. Fátima Flórez guarda un sorpresivo y llamativo silencio, en medio de versiones de una crisis de nervios de Fátima en Miami, cuando Javier Milei publica en su cuenta de X, ex Twitter, su separación”.

Y luego, Lussich agregó información acerca de las posibles causas da la separación: “La noticia que también llega es que la aparición de Fátima en Miami, tal vez no tan arreglada, molestó al presidente y a su entorno. Dicen ‘Fátima cayó en Miami sin avisar y el presidente la eyectó’”.

Luego de escuchar la versión de Rodrigo, Nancy Duré apuntó: “Por la mañana del viernes, Fátima se va a Orlando, para unas reuniones y por cuestiones de trabajo. Y a la noche se sorprende con el posteo”.

Javier Milei y Fátima Florez juntos el domingo 10 de diciembre después de la asunción presidencial.jpg Javier Milei y Fátima Florez, juntos el domingo 10 de diciembre de 2023. Instagram @soyfatimaflorez

Agregando más data, Paula Varela dijo: “Esa misma noche yo estaba en un cumpleaños con periodistas políticos que me preguntaban ‘¿qué pasa?’. Ella decidió callar, pero hizo un posteo el fin de semana en la peluquería. Yo me comuniqué con gente de la peluquería en Miami y me dijeron que la vieron bien, pero esquiva el tema”.

“Incluso, periodistas de Miami dicen que ella está esquivando el tema. Y lo que me dicen es que ella está muy triste, que estaba muy enamorada y que no estaba para separarse de Milei”, amplió Paula.

Y finalizó: “Pero ciertas presiones, o reclamos que ella hacía de novia, pensando que estaban de igual a igual. Milei termina tomando esta decisión de una manera un poco abrupta”.

La confirmación de Javier Milei sobre su separación

El propio presidente Javier Milei fue quien anunció a última hora del viernes su separación de la comediante Fátima Flórez. Lo hizo a través de las redes sociales y de esa manera puso punto final a una relación de poco más de un año.

“Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”, escribió el mandatario.

El libertario agregó que “esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”.

Y prosiguió: “Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.

Ya en noviembre del año pasado habían sorteado rumores de separación, aunque ninguno por entonces hablaron del tema.