La insólita anécdota de Fátima Florez y Javier Milei el día de los enamorados

“Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”, escribió Milei en X, ex Twitter.

“Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”, agregó.

La separación de Milei y Fátima Flórez

Más allá de lo expresado por el Presidente de la Nación, Fátima se fue de vacaciones a Miami para estar con su novio pero en Estados Unidos se encontró con el final de la relación.

Mirtha-Legrand-Milei-Fátima.jpg Atrás quedaron aquellas románticas épocas entre Javier Milei y Fátima Flórez.

Tanto es así, Fátima estuvo presente en la premiación que le dieron a Milei en Miami, pero se notó la frialdad en el saludo con el Presidente y cómo quedó de lado luego del encuentro.

Las versiones son muchas, varias de ellas indican los celos de la artista sobre todo con la diputada Lilia Lemoine, quién hace pocos días reconoció haber estado de novia con Milei.

Lanata presentará una demanda contra Milei

El periodista Jorge Lanata ratificó que llevará a la Justicia al presidente Javier Milei y que este miércoles presentará las dos demandas, una penal y otra civil. Se da luego de que el jefe de Estado lo acusara de “recibir sobres y mentir” al brindar información del Gobierno nacional.

Embed "Milei todavía no se dio cuenta de que es presidente"



Jorge Lanata calificó al mandatario de "imprudente", dijo que "actúa de manera maleducada" y sentenció: "No tenemos que permitírselo".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/Kq9PaL1xgr — Corta (@somoscorta) April 16, 2024

“Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir”; se descargó el conductor de Periodismo para Todos en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

“Acusó a tipos en muchos casos inacusables. No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia. Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así.. Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años”, insistió Lanata.

En ese sentido, consideró: "No creo que Milei sea autocrático, se comporta como un monárquico”.