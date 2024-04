Plottier se sumó a cobrar una tasa vial a los combustibles

ESTACIONES DE SERVICIO Agustin Martinez

En los considerandos, la ordenanza expresó que la tasa vial municipal tendrá por objeto "corregir los desequilibrios económicos en la red vial que asegure la sustentabilidad del sistema, la movilidad y tránsito urbano en condiciones de generalidad y regularidad".

La emergencia vial y de transporte público tendrá una vigencia de 24 meses en Plottier y busca garantizar el acceso de los vecinos al transporte público y el mantenimiento de las vías de circulación.

Tasa Vial: una medida resistida

"Nadie quiere una tasa más, nadie quiere cobrar un impuesto más, pero es que en este contexto donde no llegan los aportes de Nación, nosotros tenemos que pensar de dónde sale la plata. Y la verdad es que hoy no la tenemos para garantizar el transporte, entonces esta es la manera que se encontró de hacerlo", explicó a LMNeuquén, Malena Resa, concejala por Comunidad.

Además, Resa destacó que el intendente firmó un pacto de gobernanza al que consideró "justo" y comentó que existe un "un plan de regionalizar" por lo que la aprobación de esta tasa vial también responde a eso.

"De la misma manera que vamos a tener vecinos enojados, si no hacemos esto no hay forma que otros vecinos tengan modo de ir a trabajar, de ir a estudiar, de moverse. La realidad es que nosotros representamos a todos los vecinos y si un vecino no tiene en qué ir a trabajar también es mi problema ver cómo se puede resolver", subrayó.

Por su parte, Rodrigo Ramos, concejal por Evolución, explicó que esta ordenanza surgió a raíz a la falta de subsidios que dejó de enviar Nación y dijo que a través de esta tasa vial se le da las herramientas al Ejecutivo para tener fondos para el transporte y el mantenimiento de las calles.

Pedirán un informe de ingresos

"Igualmente pedimos un esclarecimiento de los fondos que ingresan, queremos saber cuánto dinero ingresa y donde se utiliza para poder informarle a la comunidad", aseguró el concejal sobre su pedido al Ejecutivo.

Claudia Namuncurá, presidenta del Concejo Deliberante confirmó que hoy mismo elevaron al Ejecutivo la flamante ordenanza y estimó que antes de fin de mes las estaciones de servicio de Plottier ya cobrarán esta tasa municipal del 4,5% sobre los combustibles.

"El Ejecutivo tiene que hacer un decreto de reglamentación de la ordenanza que seguramente lo hará en breve. Nos urge avanzar ya que el 31 de abril vence la prórroga del contrato con indalo y necesitamos los recursos para solventar el gasto del transporte público de pasajeros", comentó Namuncurá, quien además informó que Plottier es la única ciudad que no recibe subsidios de parte de Nación, y tampoco de Provincia.

La concejala admitió que en Plottier es insuficiente la cantidad de colectivos que funcionan dentro del transporte público y consideró que esta nueva tasa va a colaborar en mejorar ese servicio.

Concejales de Plottier por la UNCo

En la sesión del Concejo Deliberante también se aprobó un proyecto de ordenanza por el cual expresaron el rechazo al recorte presupuestario aplicado por el Gobierno Nacional al reconducir la Ley del Presupuesto en relación a las Universidades Nacionales.

La decisión del gobierno nacional congeló el presupuesto provocando una desactualización de las partidas para su funcionamiento -con una inflación interanual del 300% a febrero- y poniendo en riesgo el acceso a la educación superior en todo el país.

Entre sus considerandos el proyecto de ordenanza expresa que "el sistema de educación universitaria pública, gratuita y de calidad desempeña un papel fundamental en la promoción de la movilidad social ascendente y en el desarrollo integral de cualquier.

Además, constituye el principal motor impulsor del progreso provincial y nacional al fomentar el avance del conocimiento, las artes y la industria. Están en juego también, proyectos de investigación que son fundamentales para el desarrollo social y económico de nuestra provincia y del país".

"Sin aumento del presupuesto y sin recomposición salarial el mantenimiento de las universidades en todo el país entró en una fase crítica, incluso la Universidad del Comahue está en cesación de pagos de algunos servicios. El inicio del segundo cuatrimestre, en este contexto, no podría sostenerse. Por tal motivo se están llevando adelante múltiples acciones en su defensa, concentrándose las mismas en una gran marcha federal el próximo 23 de abril a las 18hs en el playón de la UNCo", convocaron.

En la sesión expuso la situación Lucia Flores Consejera Superior de la UNCo, quien agradeció el acompañamiento de todos los ediles por sociabilizar y hacer visible la defensa de la Universidad Pública.