Denuncian que un juez neuquino no quiere pagar la cuota alimentaria

Aunque aún la Justicia no fijó un monto, la mujer asegura que decidió iniciar una demanda porque se cansó de rogar y no recibir ayuda voluntariamente.

Una mujer, ex pareja de un juez neuquino , denuncia que lleva más de un año esperando que le fijen la cuota alimentaria al hombre tras no poder ponerse de acuerdo con él y que no puede mantener a uno de sus hijos sola con su propio sueldo. El proceso está en un Juzgado de Familia local, pero reclama que la demora vulnera sus necesidades y la de su hijo.

Aunque la mujer manifestó su deseo de retomar el acuerdo original, la jueza de Familia Adriana Luna determinó que no era apropiado dado que hubo una modificación en la dinámica familiar: actualmente, solo uno de los hijos en común vive con la mujer, dado que el mayor de ellos se mudó con su padre. Por eso, era necesario hacer una reevaluación de la situación para fijar el monto de la cuota a pagar por el progenitor.

ON - Poder judicial juzgado familia (7).jpg Omar Novoa

En mayo pasado recién se citó a las dos partes con sus abogados representantes a una audiencia de conciliación, pero no se pudo arribar a un acuerdo. "Yo esa plata no la tengo", contó la mujer que dijo el hombre al intentar fijar un monto. Por ello, ahora la causa irá a juicio, algo que lamentablemente retrasa aún más la llegada de esa ayuda.

La angustia de la mujer y su necesidad de hacerlo público radica en que ha quedado en una situación de suma vulnerabilidad: “Cuando nos separamos, él se quedó con todas las pertenencias, todos los bienes que teníamos en común. Nosotros (con sus hijos) quedamos en la calle. Hoy tengo que recibir ayuda para pagar el alquiler donde vivo porque con mi sueldo no lo puedo afrontar. Él se quedó con absolutamente todo y yo quedé en una desventaja económica bastante importante”, manifestó la mujer a este medio.

Además, indicó que hay medidas judiciales vigentes que le impiden al juez ejercer actos de violencia e intimidación, impuestas a raíz de una denuncia que realizó la mujer contra él. Hoy, la demandante cuenta que su otro hijo -que vive con ella- no quiere ver a su padre y -aunque nada prohíbe el contacto- prefiere evitarlo. "Hace tres meses que no lo ve. No quiere ir a comer, no quiere ir a dormir a su casa", confió.

ON - Poder judicial juzgado familia (8).jpg Omar Novoa

“Entiendo que el sistema tiene sus demoras, pero a mí me cuesta entender que después de un año yo sigo demandando lo mismo a una persona que puede acreditar ingresos y yo todavía no puedo tener una cuota. Estoy a cargo de mi hijo más chico y necesito cubrir sus necesidades. Yo me sigo endeudando porque él no paga", reclamó.

Por último, la mujer manifestó que recién ahora se anima a visibilizar la situación que atraviesa porque siempre le ganó el temor hacia su ex pareja y que teme que el cargo que él ostenta en la Justicia neuquina incline la balanza a su favor en esta disputa o posiblemente radique en un retraso mayor del proceso.

“Hablar de esto fue una decisión a la que llegué después de hacer mucha terapia y con ayuda de mi psicóloga porque le tenía mucho miedo. No estaba en una situación emocional apta como para llevar a cabo ese tipo de proceso", expresó la mujer.

"Esta es una manera de poder exteriorizar la situación, de intentar generar una presión para que las cosas salgan porque no puede ser que un año más tarde yo siga igual: presentando papeles, intentando acreditar si tengo gastos o no", añadió sobre hacer público su caso y agregó que a raíz de solo estar viviendo de su salario, hace más de un mes que no puede pagar su propia terapia.