Fuerte choque en el Metrobús: una ambulancia quedó destrozada tras impactar contra un colectivo

choque ambulancia colectivo metrobus Claudio Espinoza

Por su parte, en relación con los pacientes baleados, indicó que fueron trasladadas al hospital en otra ambulancia, pero se desconoce su estado de salud. En tanto, los pasajeros del colectivo de la empresa COLE subieron a otro colectivo que siguió viaje.

¿Cómo fue el choque entre la ambulancia y el colectivo?

Como informó Corzo, el choque se registró en la intersección de calles Combate de San Lorenzo y Avenida del Trabajador. Por las imágenes, la ambulancia circulaba por el carril de los colectivos del Metrobús, y de acuerdo a los datos oficiales, trasladaba de emergencia a una paciente baleada.

De acuerdo a las imágenes tomadas en el lugar del accidente, el colectivo línea 6 presentaba un daño en la rueda derecha trasera, por lo que se presume que fue impactado por el SIEN.

"Aún falta las imágenes de video para confirmar la dinámica del choque", aseguró Corzo. En tanto, la circulación por la calle San Combate de San Lorenzo, no fue cortada.

En cuanto a los colectivos que debían circular por Avenida del Trabajador, encontraban la manera de pasar esquivando las ambulancias por la vía izquierda del Metrobús.

Cómo actuar cuándo una ambulancia viene con las sirenas encendidas

Luego del trágico choque ocurrido entre el conductor de una camioneta y una ambulancia en pleno Código Rojo que trasladaba a Micaela Blanco en noviembre de 2024, los trabajadores de Salud de Neuquén explicaron cómo se debe actuar.

En primer lugar, destacaron que cuando se ve a un vehículo de emergencias con la sirena y las balizas encendidas, ante todo, es necesaria la colaboración de los conductores, ya que estos son casos de extrema urgencia.

"Cuando se llega a una intersección, la posibilidad de que venga una ambulancia en emergencia es alta, por eso cada uno de los conductores, independientemente si el semáforo este en verde o no para él tiene que detener la marcha a cero, no el vehículo de emergencia, pero intentar disminuirla lo máximo posible y ver que no se corra otro riesgo", dijo la doctora.