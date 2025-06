Así chocaban a un auto estacionado en el centro de Neuquén: buscan al conductor

EL episodio lo dejó con un sabor muy amargo. Su auto Peugeot 206 color azul es su medio de movilidad y no puede usarlo porque tras la colisión no le cierran las puertas. Por lo tanto, puede tentar un hecho de inseguridad si se conduce por la ciudad de esa manera, hasta que pueda arreglarlo.

Para colmo, el presupuesto que le pasó un chapista supera el millón de pesos y el seguro no le va a cubrir los gastos que ocasionó un tercero no identificado aún. Tiene la esperanza de que la difusión de estas imágenes faciliten la identificación del conductor que lo chocó . O bien, que otro vecino o vecina de las inmediaciones tenga cámaras que registren la huída del conductor responsable.

auto estacionado chocado

Es un hecho ocurrido el domingo 25 de mayo, a las 5:11 de la madrugada, sobre calle Tucumán 345. Cualquier persona que pueda colaborar con Manuel, el damnificado, si tiene datos certeros, se puede comunicar al 2994 55-4315.

En diálogo con LMNeuquén, el automovilista damnificado recordó que al escuchar la alarma de su vehículo, se asomó desde una ventana y vio a dos personas empujar para atrás el auto que lo había chocado y retirarse. "Cuando lo acomodaron, se fueron", indicó.

¿Alcohol o despiste por congelamiento?

No tiene claro qué pudo haber ocurrido para que choquen su auto estacionado. Si estaban alcoholizados o perdieron el control del rodado porque transitaban a gran velocidad. También existe la posibilidad de que el auto haya "patinado". En las imágenes no se ve que el vehículo zigzagueara, pero por la trayectoria de las luces de posición, se infiere.

Le chocaron su auto estacionado en el centro de Neuquén y busca al conductor.mp4

"La calle Tucumán está en bajada y en la esquina anterior, entre Ministro González y Alderete, suele haber agua. Producto del frío de la madugada, hay vehiculos que resbalan por congelamiento de la calle", advirtió.

Está el antecedente de otra joven que reside en en la cuadra y deja su auto estacionado casi a la misma altura. "También le chocaron el auto en similares circunstancias, a principios de mayo", recordó Manuel. Se trata de un Etios color blanco con daños materiales en la parte trasera, a la altura del paragolpe, porque todavía la joven no lo puede arreglar.

Tras el primer impacto y el garrón de encontrar su auto chocado, Manuel se movió bastante para conseguir alguna pista que permita identificar al conductor responsable. Sin embargo, en la Comisaría Primera no pudo radicar la denuncia sin haber identificado un autor. No se dio por vencido y conseguió las imágenes de una cámara de seguridad donde se ve claramente cómo es el choque.

auto estacionado chocado

¿Y si aportan a la causa con otros registros fílmicos?

Sin embargo, la patente no se visibiliza. Lo que no quita que pueda aparecer en las próximas horas o días la ayuda solidaria de algún vecino que haga causa común con el damnificado y proporcione otras imágenes. Manuel se preguntó si la Municipalidad, a través de las cámaras que sacan fotomultas, no podría suministrar un registro con los datos precisos que proporcionó (fecha, hora y lugar del siniestro). Hay un dispositivo en la esquina de Alderete y Tucumán que sería de mucha ayuda.

Del auto involucrado tiene la fuerte sospecha de que se trata de un prototipo deportivo bastante singular, respecto del cual habría escasos ejemplares circulando por la ciudad. No obstante lo cierto es que por la oscuridad de la noche no se pudo establecer la marca.

"Los daños materiales son más que nada en la puerta del acompañante. Arreglarlo me sale alrededor de $1.200.000. Es un gasto que no tuve en mente y me impide conducir. Es que producto del choque no me cierran las puertas y me da cosa dejarlo abierto. Así que por ahora me estoy manejando en cole o en tren para ir a trabajar", concluyó.

Si logra identificar la patente del vehículo que lo chocó, a través del seguro podría cubrir los daños.