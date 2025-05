Radiólogo fue condenado por abuso, tenía que ir preso y está prófugo: "Se nos escapó de las manos"

Posteriormente, el mismo tribunal el día 15 de enero de este año, impuso a Cittino la pena de 9 años de prisión efectiva. Aunque su defensa impugnó la sentencia en abril pasado señalando la existencia de arbitrariedad al momento de analizar la prueba (señaló contradicciones y falta de certeza en ciertos elementos), el tribunal de esa instancia, integrado por el juez Andrés Repetto y las juezas Patricia Lupica Cristo y Liliana Deiub, ratificaron en un fallo unánime la sentencia condenatoria y la pena impuesta.

Ciudad Judicial (4).jpg Claudio Espinoza

De esta manera se llegó al viernes 23 de mayo pasado, cuando la Oficina Judicial había agendado la audiencia en la que la jueza Raquel Gass ordenaría el comienzo de ejecución de la pena para el abusador, quien atravesó el proceso en libertad. No obstante, esto no se pudo hacer, ya que Cittino no se presentó en Ciudad Judicial para quedar detenido.

Por este motivo, la jueza de ejecución ya dictó la rebeldía del radiólogo y ordenó su captura inmediata. A raíz de esto, el Grupo Recaptura de la Policía ya está intentando dar con el violador.

Familiares de la víctima compartieron una fotografía de Cittino y rogaron a la comunidad estar atenta y, en caso de localizarlo, avisar a la Policía. En caso de reconocer al condenado, se puede reportar su paradero en cualquier comisaría o llamando al 101.

"Se nos escapó de las manos"

LMNeuquén pudo hablar con la madre de la víctima, cuya identidad se reserva. La mujer confió que Cittino había vivido los últimos años en Centenario, pero trabajaba en Neuquén.

Como ya se mencionó, el proceso hasta su condena fue extenso, ya que todo comenzó a mediados de 2021, casi 4 años enteros pasaron hasta su sentencia de responsabilidad. Durante todo ese lapso, la mujer sostuvo que Cittino "se presentó a todas las audiencias que se lo convocó" (aunque "siempre negó todo"), pero, de un día para el otro, desapareció.

Su ausencia en la audiencia de ejecución de la pena, el viernes pasado, ya se temía. Es que la Policía acudió al domicilio de Centenario que el condenado tenía declarado para notificarlo de la citación días antes, pero fue atendida por el dueño del lugar que alquilaba el abusador, quien les manifestó que "no vivía más ahí".

cittino abusador profugo (1).jpg

Aunque la defensa pública (que representaba a Cittino) aseguró en la audiencia que intentó contactarse con él para hacerlo comparecer, tampoco fue posible, de manera que se dictó su rebeldía.

Mientras atravesaba el proceso, estaba obligado a comparecer en una comisaría cercana a su domicilio cada miércoles, por lo que sería importante determinar cuándo fue la última vez que cumplió con la medida.

La Policía ya lo busca en la región, pero lo cierto es que el hombre pudo haber huido más lejos. En este sentido, se supo que Cittino trabajaba en una clínica odontológica de Neuquén como radiólogo, pero es oriundo de Daireaux, un pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Allí tenía aún a su familia extendida, por lo que no sería errado pensar que podría pretender ocultarse allí.

"Cuatro años esperando para esta determinación y se nos escapó de las manos", lamentó la mujer.