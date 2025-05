Chubut: una nena de 2° grado hacía dibujos de los abusos que habría sufrido en en el baño de la escuela

La familia decidió compartir la denuncia mediante un grupo de WhatsApp para que el caso no quedara silenciado. "Lo hicimos público solamente para que la justicia pueda moverse, para que no quede en que vinimos a la escuela, hablamos con la directora, nos vamos y quede todo en silencio", explicó el hombre, cuya identidad no se da a conocer para proteger la intimidad de la nena.

Tras el hallazgo, los padres confrontaron a la niña, quien les contó que los hechos que estaba dibujando habrían ocurrido dentro del colegio. Inmediatamente, acudieron a la Comisaría de la Mujer y posteriormente al hospital, donde un médico, siguiendo el protocolo para estos casos, les explicó que no iba a revisar a la nena para evitar revictimizarla.

“Estuvimos en la madrugada, el médico dijo que no iba a hacer la revisión porque no quería invadirla ni revictimizarla. Entonces no fue revisada por nadie, excepto su mamá, por indicación policial”, contó. Y agregó: “No tuvo indicación psicológica hasta el momento, estamos a la espera. De Fiscalía aún no se comunicaron”.

“Un daño tremendo”

"La persona que hizo esto, hizo un daño tremendo, me robaron una parte del alma, de la vida, me duele en el corazón, aunque logremos hacer justicia, ella nunca lo va a olvidar", expresó el padre con mucha angustia.

Baño escolar - foto ilustrativa.jpg Según la denuncia presentada por los padres en base a los dibujos y el relato de la menor, los abusos habrían ocurrido en el baño de nenas de la escuela (imagen ilustrativa).

Como medida preventiva, el colegio suspendió las actividades durante la jornada de ayer. Gladys Lavado, representante legal de la Fundación Padre Corti, vinculada al establecimiento educativo, explicó la decisión: "Había mucho movimiento en redes sociales sobre una posible situación de violencia hacia la institución o la escuela. A modo preventivo y para resguardar a los niños y al personal, decidimos suspender".

Reunión en el colegio de Comodoro Rivadavia

Desde la misma entidad, convocaron a una reunión con padres y directivos donde Lavado les aseguró que desde el colegio están colaborando activamente con la justicia. "Estamos al tanto de que hay una denuncia y un proceso judicial en marcha. Como institución estamos acompañando y brindando todos los elementos que nos pide la justicia. Somos los primeros interesados en que esto se aclare", afirmó la representante.

La brigada de investigación policial se presentó en el colegio para recolectar registros de cámaras y continuar con la pesquisa. Hasta el momento, no se ha apartado a ningún docente ni personal del establecimiento, aunque el padre de la víctima sugirió evaluar el desplazamiento temporal de personal masculino y la implementación de educación virtual mientras dure la investigación.

"Mi preocupación es que no haya más víctimas y que esto no siga sucediendo. Personal masculino trabaja en otras escuelas salesianas, y eso también nos preocupa", advirtió el denunciante, quien además confirmó que su hija no volverá al colegio hasta que se esclarezca completamente la situación.

Desde el colegio se muestran cautos respecto a posibles sanciones: "Si hubiera alguien sospechoso, se tomarán las medidas correspondientes. Lo urgente es tener un dictamen judicial cuanto antes", subrayó Lavado.

La Fundación Padre Corti enfatizó en un comunicado público su compromiso para colaborar con las autoridades y proteger a todos los alumnos, pero también señaló la importancia de respetar la delicadeza del caso y la privacidad de la familia afectada durante todo el proceso investigativo.

El padre de la menor agradeció públicamente a las familias "que se acercaron y acompañaron en esta situación difícil", remarcando que su único interés al difundir el caso es que se haga justicia y se proteja a todos los niños de la institución.