Macabro crimen: un hombre fue condenado a perpetua por envenenamiento para cobrar una herencia millonaria

image.png La pareja se había casado en 2019.

El autor del crimen se encuentra actualmente detenido en el penal de Ezeiza. En sus últimas palabras, aseguró que no había cometido el hecho y que era "totalmente inocente". Aún así, el acusado había reconocido en una audiencia que manipuló los sueros administrados a su pareja, pero negó haber tenido la intención de matarlo.

La reconstrucción del crimen

El caso se inició con el deceso de Guzmán Jaque el 12 de enero de 2020, luego de una internación de 27 días en el Sanatorio Anchorena por un cuadro de insuficiencia renal, desorientación y deterioro general de la conciencia. A pesar de que era portador de VIH, su enfermedad se encontraba bajo control, sin carga viral detectable, y los médicos no lograron encontrar sustento clínico para la rápida descompensación que llevó al ciudadano chileno a la muerte.

Según informó el fiscal Fernández Buzzi, desde el punto de vista profesional, los médicos "no podían encontrar explicación y entonces sospecharon de la intoxicación con alcoholes".

Luego, los análisis de la diálisis que se realizó en la víctima dio positivo en metanol. Además, se hallaron cristales de oxalato de calcio en la orina de la víctima, compatibles con intoxicación por etilenglicol, algo que fue evaluado por una toxicóloga del Cuerpo Médico Forense como una "altísimamente probable" causa de muerte.

Durante su declaración en la última audiencia, la jefa de la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Anchorena detalló cómo comenzó a sospechar que algo extraño ocurría con los sueros: “Lo que veía no me cerraba. Los síntomas del paciente no coincidían con lo que pensábamos y cuando revisamos las cámaras, confirmamos que los sueros eran manipulados por Berjeli”.

Los síntomas que presentaba Guzmán Jaque eran "acidosis metabólica severa, trastornos del habla, inestabilidad en la marcha y la postura e insuficiencia renal aguda", detalló la profesional de la salud.

image.png

A su vez, con las cámaras de seguridad del lugar se pudo constatar que el acusado intercambió el suero de su pareja por otros que traía en una mochila personal. Las imágenes lo muestran realizando esta maniobra en al menos 13 oportunidades, entre el 2 y el 11 de enero de 2020. Siempre solo y atento a una ventana donde se ubicaba el área de enfermería.

Respecto de la motivación del crimen, Fernández Buzzi señaló que la víctima provenía de una familia con un alto nivel socioeconómico, que tenía un departamento en Santiago de Chile y fondos en cuentas en ese país.

"Berjeli cobraba la pensión de la madre de la víctima, tenía conocimiento de los movimientos económicos de la familia y estaba interesado en hacerse de los bienes una vez que falleció su marido", consideró el fiscal.