Tremendo choque entre una trafic y un auto en Ruta 22: hay varios niños heridos
Ocurrió pasadas las 18 en el kilómetro 1252, en jurisdicción de Senillosa. En el microbús viajaba un contingente de Pilo Lil con menores.
Un fuerte choque entre una trafic y un auto, a la altura del kilómetro 1252 de la Ruta 22, dejó varios heridos, mayoritariamente menores, que fueron derivados a hospitales de la zona. El hecho ocurrió pasadas las 18, cerca del límite con el ejido de la ciudad de Plottier.
Según información a la que accedió LM Neuquén, en la trafic viajaban menores de Pilo Lil, mientras que el auto también circulaba, en este caso, con tres niños que fueron trasladados al Hospital de Plottier.
Alrededor de 12 niños fueron trasladados por el SIEN al Hospital de Senillosa para que puedan ser evaluados por los profesionales, dado los golpes y cortaduras que presentaban.
Trabajaban en el lugar Bomberos Voluntarios de Plottier y de Senillosa, efectivos de la Policía, y ambulancias de Plottier y del SIEN.
NOTICIA EN DESARROLLO...
