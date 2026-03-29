Video impactante: un colectivo y un patrullero se incrustaron en una pizzería tras un choque

Este domingo por la mañana los dos vehículos chocaron contra una pizzería en el barrio de porteño Constitución. Hay ocho heridos.

El violento choque entre el coletivo y un patrullero dejó como saldo daños materiales a la pizzería contra la que impactaron y 8 personas heridas.

Un violento choque entre un patrullero y un colectivo alteró al barrio porteño de Constitución este domingo por la mañana. El patrullero quedó incrustado dentro de una pizzería , mientras que el colectivo de la línea 168 terminó sobre la vereda, al costado del local. Los pilones de contención que protegían la entrada quedaron completamente destrozados.

Todo ocurrió en la esquina de Avenida San Juan y Sáenz Peña, donde funciona la pizzería Mandiyú .

Según se puede ver en el video, el colectivo v enía circulando por la calle Sáenz Peña y, al momento de intentar cruzar San Juan, un patrullero pasó a toda velocidad y con el semáforo en rojo y lo embistió de lleno .

El colectivo chocó contra un árbol en la vereda y parte de la vidriera del local, y quedó estrellado al lado del patrullero.

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Fuentes policiales informaron que los efectivos que iban en el móvil acudían a un llamado al 911. Se investiga si tenía la sirena encendida.

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), hasta el momento se reportaron ocho personas heridas producto del choque. Tres de ellas fueron atendidas en el lugar y otras cuatro requirieron traslado a los hospitales Ramos Mejía y Penna.

Se trata de pasajeros que se encontraban en el colectivo 168 y los efectivos de la camioneta policial, que fueron trasladados por sus propios medios al Hospital Británico. En el lugar trabajaron cinco móviles del servicio de salud.

El testimonio de los dueños de la pizzería

El dueño, todavía en shock, contó a la prensa: “Estamos hace 36 años, todavía no lo puedo creer, no caigo, nunca me pasó”.

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Su esposa, también dueña del local, relató el momento en que se enteraron del accidente: “Nos avisó un amigo que es taxista, pasó por el lugar y nos dijo ‘tenés un auto adentro’. Somos cinco trabajando, todo familiar. Tenemos un hijo que trabaja acá también”.

“Es de lo que vivimos, todavía no sé qué va a pasar. El salón está afectado. Hay que ver hasta dónde llegó. Todavía no sabemos los destrozos. Estamos todos los días”, lamentó la mujer.

El accidente dejó ocho personas heridas, aunque todas con lesiones leves. El patrullero quedó completamente incrustado dentro del local y el colectivo, sobre la vereda. Hay un gran operativo en la zona, donde se registran complicaciones en el tránsito.

Violento choque entre una moto y una camioneta dejó un adolescente fracturado

Un violento choque entre una moto y una camioneta en la Ruta 7 dejó un adolescente fracturado el viernes por la tarde. El siniestro ocurrió en el ingreso a Centenario y el herido debió ser trasladado a la capital provincial.

Según consignó Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar poco antes de las 19 del viernes, a la altura de la primera rotonda. Los protagonistas fueron los conductores de una Renault Kangoo y una motocicleta Corven Triax de 150 cilindradas, quienes colisionaron en la intersección de la ruta provincial con calle Paraguay.

choque centenario (9) Gentileza Centenario Digital

De acuerdo a la mecánica determinada por efectivos de Tránsito Villa Obrera, en la camioneta circulaba un efectivo penitenciario que presta servicios en la Unidad de Detención 11 (U11), con dirección Centenario-Neuquén. En tanto, en la moto circulaba un hombre de unos 50 años, con sentido hacia calle Paraguay, junto a un acompañante adolescente de 14 años.

Por motivos que se desconocen, se produjo el impacto y los ocupantes de la moto cayeron a la calzada.

Estos últimos fueron los únicos que sufrieron lesiones. De acuerdo a lo constatado por personal de Salud del Hospital Natalio Burd, el adolescente sufrió una fractura de fémur de una de sus piernas, mientras que el adulto solo resultó con algunos golpes. Este último fue trasladado al hospital local, pero el menor fue derivado al Hospital Regional Castro Rendón de la capital para ser operado.