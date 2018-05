Por Pavón y Á-bi-la Boca está a un paso

Unión se la puso difícil

Consciente de que Boca no llegaba en un buen momento y de que Godoy Cruz había metido presión el día anterior, el Tatengue superpobló su campo, se replegó bien y le cerró los caminos al rival.

A los 24 llegó la primera ocasión clara de gol para el local, con un derechazo de Pavón desde la puerta del área, que obligó a Nereo Fernández a volar sobre su izquierda para manotear la pelota, que luego pegó en el travesaño.

Pero Boca volvió a desinflarse, otra vez estuvo impreciso, sin juego asociado, y en el epílogo de la primera parte Unión casi abre el marcador con un zurdazo de Franco Fragapane, bien tapado por Agustín Rossi.

El segundo tiempo mostró a un Boca renovado, con mucho empuje, haciendo retroceder a la visita. En apenas dos minutos, Pavón dejó solo a Wanchope dos pasos delante del punto de penal, pero el ex Huracán definió mal.

De a poco, Boca volvió a perder fuerza y a los 13 Guillermo sacó a Tevez. A partir de los 20, Boca lució cansado y llegó lo mejor de Unión: a los 24 Franco Soldano peinó un tiro de esquina de Diego Zabala y estuvo cerca, mientras que a los 27 Fragapane apareció solo, a espaldas de Julio Buffarini, pero no pudo vulnerar a Rossi, que tapó su zurdazo al primer palo.

Los goles

En el peor momento del local llegó el primer gol de Ábila, que empezó a cambiar el rumbo del partido. Pablo Pérez recuperó en defensa, lanzó el pelotazo largo para Pavón, este corrió por derecha, habilitó a Wanchope con un centro rasante y el centrodelantero empujó al fondo de la red.

Diez minutos después, y mientras Unión buscaba con desesperación el empate, Pavón volvió a buscar a Ábila en el punto del penal, Wanchope le ganó la posición a Bottinelli, dejó en el camino al arquero con un amague y marcó el 2 a 0, haciendo estallar a la Bombonera. Al Xeneize le salió todo bien.

4 de los últimos 5 goles

de Boca, los marcó Ramón Wanchope Abila. Lleva 5 tantos en 14 partidos en el xeneize y el de ayer fue su segundo doblete.

33 estrellas locales podría sumar

Boca si asegura el bicampeonato en la presente Superliga, lo cual parece un hecho con las chances que tiene.

¡Pavón, Pavón, qué grande sos! Otra vez la rompió toda

Gran parte del bicampeonato que Boca está a punto de consumar es suya. De Cristian Pavón, que ayer una vez más resultó determinante con su desequilibrio por la banda izquierda para abrir el partido con dos asistencias a Wanchope Ábila. Luego del partido, el crack cordobés optó por darle todo el mérito al equipo.

“Mis compañeros me hacen jugar así. Meten, corren, juegan. Siempre intentamos y siempre me encuentran”, señaló el crack boquense. “Que te ovacione toda la gente es porque estás haciendo las cosas bien, me pone muy contento”, agregó la figura de la cancha en la victoria ante Unión de Santa Fe. Consultado una vez más por la Selección argentina, aseguró: “Como dije anteriormente, yo siempre trato de hacer lo mejor para Boca. Si me toca ir, lo haré con todas las ganas del mundo”.

Lo elogiaron desde Wanchope al Mellizo, que aceptó la “Pavóndependencia?” ¿Lo llevará Sampa a Rusia?.

Wanchope: “El escenario ideal para coronarnos”

Criticado por algunas situaciones malogradas en la Libertadores, Wanchope Ábila fue héroe, junto con Pavón, en el triunfo ante Unión que casi asegura el torneo para Boca.

“Es el escenario ideal para llegar al final del campeonato”, celebró el atacante cordobés, autor de un doblete. Y acerca del socio de lujo que tiene en la delantera, sostuvo: “El gordo (Pavón) es un fuera de serie, es el mejor de todos. Lo tenemos nosotros, lo disfrutamos. Ojalá que tenga el destino que se merece y que sea lo mejor para él”, afirmó.

En tanto, Guillermo Barros Schelotto destacó: “Esperemos que la vuelta olímpica se dé el miércoles”. Dijo también que es “inevitable depender de Pavón”. Explicó la salida de Carlos Tevez: “Él venía de jugar los 90 minutos en Colombia y buscamos más frescura y velocidad con Maroni”. Y además elogió al arquero xeneize: “Rossi estuvo bien parado en las dos jugadas en las que llegó Unión, las resolvió bien. A veces los errores te hacen crecer. En su momento, a Magallán lo hizo crecer ese error con Defensa. Tal vez el de Palmeiras haga crecer a Rossi”.