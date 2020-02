Recorre Sudamérica en bici y llegó a Neuquén después de 16 mil kilómetros

Rumbo al Sur: Juan Carlos Franco Los 16.000 kilómetros trajo el cambio de pacha y cadenilla y estas a la mitad de la ruta 40 en Chos Malal me he... Posted by Rumbo al Sur: Juan Carlos Franco on Wednesday, January 29, 2020

A partir de la noticia, comenzó a cuestionarse la vida que llevaba. “En ese momento, me puse en estado de crisis y me pregunté si estaba haciendo lo que me gustaba y me di cuenta que quería conocer el mundo”, contó con cierto regocijo, luego de viajar 13 meses con su carpa y su bicicleta por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.

La modalidad del viaje es “low cost”, ya que no gasta en pasajes, ni en hoteles. “Es muy económico viajar por estos lados, me cocino, y no pago ni hoteles ni transporte”, explicó, mientras valora el cariño de las personas: “Lo que más rescato son las relaciones que gesté, las historias que voy generando y la amabilidad de muchos residentes que me invitaron a dormir en sus patios”.

Este domingo, estuvo en Neuquén y se alista para salir a Bariloche. Deberá renovar su permiso de residencia, ya que está por cumplir los tres meses dentro de la Argentina. El siguiente objetivo será la ruta de los Siete lagos y seguirá hacia el sur hasta llegar a Ushuaia. De ahí subirá por Chile, ingresará de nuevo al país por Mendoza, para ir a Buenos Aires. “Me gustaría estar viajando un año y medio más, y luego volver a mi Colombia, porque se extraña un poco a la familia”, describió Juan Carlos quien ya tiene 16.000 kilómetros recorridos.

“Cada vez que voy conociendo a gente y me puedo sentar a escuchar su historia, me gusta preguntar ´¿qué pasaría si le dicen que tiene seis meses de vida?´”, concluyó el colombiano con la pregunta que motorizó este gran viaje por Sudamérica.

