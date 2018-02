Reina de las críticas... y del rating

Aunque Jorge Lanata defenestró a Juanita tras su debut en el reality infantil, una vez más, la flamante conductora consiguió que el público vuelva a elegirla. “El programa es una porquería. Pensé que (Juanita) lo iba a trabajar desde la actriz, no es muy empática, es muy fría para ese rol. Tenía dos tarjetas, en una decía ‘buenas’ y en otra ‘noches”, había dicho el periodista.

Por otro lado, Rodrigo Lussich reveló que la producción no estaba conforme con la nieta de Mirtha Legrand porque no quería ensayar.

¿Chau Wanda?

Tras el último Especial de Morfi, corrió el rumor de que Carina Zampini volvería a ser compañera de Gerardo Rozín en las emisiones de los domingos. Según Primicias ya, el representante de la actriz, Adrián Loureiro, señaló que si bien todavía no hay una propuesta, no descarta sumarse al ciclo. En las próximas horas se definirá si continúa Wanda o si será reemplazada por Zampini o Jesica Cirio.

Wanda incomodó a Chano al hablar de sus accidentes

Chano Charpentier fue como invitado a Especial, musicales de Morfi con Gerardo Rozín y Wanda Nara, quien intentó estar a la altura de su compañero al lanzar la pregunta animal. “Hoy venía manejando y me acordé de Chano, porque estaba repasando la rutina y me acordé de que yo tuve un accidente en la Argentina. Me hice la desmayada, no sabía qué excusa poner. Dije: ‘Mi papá me mata, le arruiné el auto ¿Cuál fue tu peor accidente?”, preguntó sin filtro la botinera al cantante, que viene de recuperarse de sus problemas de adicción tras protagonizar diversos choques automovilísiticos.

“Para romper el hielo, está buena la pregunta”, le contestó el músico, con un tono irónico. “Divina, pero igual me encantó el desafío… Yo no recuerdo un accidente tuyo . En relación a eso, no puedo decir nada más, porque no manejo más. Yo me mandé un par de cosas que, bueno, no correspondían”, explicó Chano. “Sí, se me rompieron un par de costillas y dientes. Por suerte, no salió nadie lastimado”, remarcó.