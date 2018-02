Rifle Varela: "'Me trataron de loco, de egocéntrico"

Por el momento, Varela tiene pensado regresar a la pantalla chica en marzo -aún no se conoce el canal ni el rol en el que desarrollará su regreso-, y sueña con acercarse al periodismo político. “En el año del Mundial no podría dejar lo deportivo pero me gustaría hacer algo informativo o de entretenimientos... entrevistar a los políticos es más difícil pero mucho más interesante”.

Dando a entender que la relación con los directivos de la señal no quedó en buenos términos, Varela remató: “Si yo no consiguiera trabajo en la tele y me llamaran de TN no volvería, sería como involucionar”.

Su relación con Santo Biasatti

Por otro lado, el periodista comentó que tenía una excelente relación con Santo Biasatti, uno de los máximos referentes de la señal, y que pese a que pidió compartir más espacios con él, desde la producción no se lo permitieron. “Yo disfrutaba mucho charlar con él. Alguna vez le pregunté al aire si alguna vez había usado una tanga”, recordó.

Como si fuera poco, el “Rifle” confesó que fue uno de los primeros en enterarse de la salida del famoso conductor. “Al otro día que se enteró de mi salida seguimos hablando y él me dijo: ‘Igual usted no es el único que se va: va a haber novedades’. Y yo pensé: ‘Este se va a la mierda’”, relató el periodista.