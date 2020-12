Rocío va por todo

Antes de la muerte de Diego Maradona , Rocío Oliva se presentó ante la justicia para iniciar acciones legales y conseguir una compensación económica por los seis años en los que estuvo en pareja con el Diez. Ana Rosenfeld, abogada de la ex futbolista, expresó: “A quienes cuestionan la situación de Rocío les digo que se enojen con el Código Civil que habla de una compensación económica para la conviviente. Rocío tiene derechos y hace un año y medio lo estamos reclamando en la justicia en San Miguel”, contó la mediática letrada

En Polémica en el bar, Mariano Iúdica le preguntó a la rubia cuál era el estado de la demanda y cómo continuaría. “No lo pensé, no es momento”, respondió. El conductor insistió y le consultó si seguiría adelante con el pedido que había iniciado antes del fallecimiento de Maradona. Y la panelista siguió firme a su postura. “No estoy viendo nada de eso, la sucesión no es un problema”, afirmó.

Para cerrar el tema, Rocío aseguró que la causa avanzará, pero que por el contexto delicado que están atravesando tanto ella como su familia, prefirió ponerle pausa. “La demanda sigue su curso”, concluyó la ex pareja del entrenador.

p26-f2-farand(SCE_ID=478911).jpg

“Tiene mucha información”

Sobre la herencia de Maradona, Rosenfeld detalló: “Tengo que seguir atando cabos y Rocío tenía mucha información, fue parte importante de la vida de Diego en un período en el que tuvo ingresos importantes. Buscar la plata en un sucesorio es como buscar la plata de un ex”. Y agregó: “La demanda de Rocío le abrió los ojos a muchas mujeres que no avanzaban en ese reclamo y se enteraron que tiene una caducidad. A los seis meses y un día, si no reclamás, fuiste”.

Nada

Mariana Gallego, abogada y esposa de Mauricio D’Alessandro, se refirió a cómo se repartirá el patrimonio de Diego, y sostuvo que a Oliva no le corresponde “nada”, salvo en su carácter de “acreedora”. “Si es que tiene éxito en el juicio de compensación, esa sentencia sería un crédito en la sucesión. Esto es algo que yo no creo que ocurra, pero es mi opinión personal. No creo que estén dados los requisitos que el Código establece para una compensación económica”, dijo la letrada.