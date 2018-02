Su zafó del juicio por desobediencia

Susana Giménez quedó sobreseída en la causa impulsada por Diego Maradona por el delito de desobediencia. La conductora enfrentó un proceso judicial por no acatar una medida cautelar para que Claudia Villafañe no hablara en su primer programa del año pasado sobre su ex y padre de sus hijas. “Correspondía que sea sobreseída. Ella no tomó conocimiento real de los alcances de la medida cautelar hasta el punto que en el aire pidió consejos a su defensor y el abogado le dijo que lo podía nombrar igualmente”, señaló el abogado del Diez, Matías Morla.