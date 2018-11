Vaca Muerta, también, como pretexto de campaña

Escribe Fernando Castro

Ocurre desde hace años. Casi tantos como los que distan del momento en que empezó a brotar crudo de Loma Campana. Pero ese ritual en el que Vaca Muerta se transforma en una suerte de botín cruzado por la política vuelve a renovarse. Alguna vez fue Daniel Scioli sacándose la foto en el yacimiento emblemático de YPF (hace tan poco pero también hace tanto), cuando no estaba del todo claro que Cambiemos pudiera quedarse con el premio mayor del acceso a La Rosada. Para sorpresa de muchos, terminó ocurriendo, y desde entonces hubo casi un desfile de funcionarios nacionales que llegaron a tantos yacimientos no convencionales como pudieron, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza. Como pocos polos productivos, la formación no convencional ofrece una plataforma de noticias para el país.