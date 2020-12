Alberto Fernández cerró el debate por suspensión de las PASO

Alberto Fernández había pateado el tema en un encuentro que tuvo lugar la semana pasada con los acreditados de la Casa Rosada. El mandatario dijo que el tema de las PASO era "del Congreso".

La iniciativa presentada a Alberto Fernández recibió el rechazo de la oposición pero también de parte significativa del kirchnerismo, como el del presidente del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. Cecilia Moreau también desestimó la suspensión de las PASO.

Alberto Fernández negó que haya internas en el Gobierno

El mandatario argentino Alberto Fernández revindicó la existencia de "intercambios de posiciones" en el oficialismo y dijo que le parece "bien y posible" una eventual renovación de autoridades en el PJ nacional y bonaerense.

"Lo que se ve como debates, como entre comillas 'choques internos', en realidad es el intercambio de posiciones que es natural en cualquier proyecto político", remarcó este domingo en una entrevista concedida a Radio 10.

También abrió la posibilidad para asumir él mismo al frente del justicialismo a nivel nacional, y que sea Máximo Kirchner el titular delpartido de la provincia de Buenos Aires.

"Hay un montón de compañeros que me han pedido que yo sea presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Y hay compañeros que quieren que Máximo (Kirchner) sea el presidente del partido a nivel provincial. A mí todo me parece bien, me parece posible", señaló.