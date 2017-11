Alejandro Ripoll: "Laurita es una nena caprichosa"

Luego de que trascendiera que durante un corte la producción de Showmatch tuvo que salir a poner paños fróos para que no se descontrolara el aire por la agresiva devolución de Moria a la pareja que rindió tributo a Disney, el director del envío, Alejandro Ripoll, arremetió fuerte contra Laurita.

“Está muy caprichosa. Quería que utilizara un efecto entre el estudio y el patio sin haberme consultado antes y le dije que no. Fue a quejarse a Fede Hoppe para que me vinieran a cagar a pedos a mí y la saqué recagando. Si tiene esa mala costumbre de hacer todo a último momento y decidir sobre áreas que no le corresponden, mejor que quemen las energías bailando mejor”, dijo Ripoll, quien ya había tenido una disputa con la bailarina por insistir con la técnica del croma en el ritmo libre.

“Quieren venir a enseñarme a dirigir, a producir, son muy capos, muy grosos. Lo que pasa es que el último que los defendía era yo, y ‘la nena’ se encapricha conmigo. No la entiendo. Lo lamento por ella”, senteció enojado el director.

Conflicto: Las ocurrencias de Bal y laurita para la pista son criticadas por el jurado y por Alejandro Ripoll.