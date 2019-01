Alejandro Vidal: "Es necesario crear Un fondo anticÍclico"

¿A qué sector del electorado apunta Iguales?

Nosotros reunimos a distintos actores vinculados a partidos como el radicalismo y la Coalición Cívica. Frente a la falta de espacio nos empezamos a reunir para debatir las cosas que nos interesan a los que estamos en política. No logramos que las puertas de nuestros partidos se abran y, entonces, llegada la convocatoria a elecciones convertimos este espacio político en una herramienta electoral. Convocamos a amigos del peronismo y el Frente Renovador tratando de ponernos por encima del debate que caracteriza a la política argentina, de la grieta, que no me gusta hablar de grieta, pero se corresponde con lo que pasa.

-Antes se le decía polarización.

Sí, pero la polarización tenía un sentido más positivo. La grieta prioriza intereses electorales por sobre los problemas por los cuales hacemos política.

¿Cuál es la alternativa que plantean a la grieta?

A nivel nacional, estamos en la construcción del Encuentro Progresista. Tenemos gente del Frente Renovador que está trabajando en la candidatura de (Juan Manuel) Urtubey, tenemos gente que está trabajando en la posibilidad de una candidatura de (Roberto) Lavagna. Con Ricardo Alfonsín estamos explorando la posibilidad de ir con Martín Lousteau de presidente. Para las presidenciales falta más tiempo.

—-¿El adelantamiento de las elecciones les complicó el armado en Neuquén?

Relativamente. Más que el 10 de marzo, nos complicó el 4 de enero.

—El cierre de listas...

Claro, porque teníamos Navidad y Año Nuevo con asueto administrativo por varios días. La gente prioriza su familia frente al armado de listas. Pese a estas dificultades, estamos contentos.

—¿Qué diagnóstico hace de la provincia?

Está frente a una gran oportunidad, que puede ser la última. Neuquén ya dejó pasar grandes oportunidades. Si pegamos un viraje, Neuquén será Noruega.

—¿Hacia dónde hay que dar el viraje?

Hay que crear un fondo anticíclico institucional con parte de los fondos extraordinarios. Hay que diversificar la matriz productiva. De todos modos, la única forma de enriquecernos será superando la crisis de la educación. Tener garantizados 180 días de clases es el paso inicial que hay que dar.

--> Las diferencias con Pechi Quiroga

Vidal consideró que todos los radicales hicieron algo para que “la UCR esté cerrada”, aunque consideró que “por una cuestión de posicionamiento político el principal responsable es (Horacio Pechi) Quiroga”.

No obstante, ahí nomás asumió: “Yo no me lavo las manos, yo tengo mis culpas”.

Se diferenció del candidato de Cambiemos en que “partimos de la base de que nosotros consideramos de que el populismo no es malo en sí mismo, las que lo hacen malo son las desviaciones, que se arregla con república no con liberalismo salvaje”.