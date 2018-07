Lo trascendente para el Federal A es que la B Nacional 2019/2020 se dividirá en Interior y Metropolitana, contará con 40 participantes y será necesario que en el certamen que dará inicio en septiembre se proclamen ocho ascensos.

Será cuestión de la categoría determinar la manera en que se distribuirán entre 36 clubes.

La vuelta de las autoridades de AFA desde Rusia provocó una revolución y la Patagonia no está exenta a este desafío.

Jorge Escaris, presidente del Deportivo Roca, se expresó feliz por la noticia a la distancia. Los clubes del sur estuvieron representados por la presencia de Gustavo Sastre en la mesa, titular del Deportivo Madryn. “Es una alegría, pero la verdad es que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Roca está tratando de incrementar en un 20% su último presupuesto. No vamos a salir a hacer locuras”, expresó.

Independiente de Neuquén también transita esa dicotomía entre la ilusión deportiva y la realidad. Pablo Biondi, secretario de la subcomisión de fútbol, reconoció que se renuevan expectativas, pero lamenta: “La puerta futbolística que se abre no coincide con el momento económico. Reconozco que el ascenso es una tentación para todos”.

Cipolletti no se aparta de esa misma postura. “Manda la billetera que en el Alto Valle viene muy flaca. Nosotros redujimos los números y si no hay nuevos recursos no saldremos a prometer cosas imposibles”, describió Guillermo San Pedro, titular de la subcomisión de fútbol.

En pocos días, el Consejo Federal citará a los clubes para establecer el formato definitivo de disputa.

8 ascensos del Federal A

Para la B Nacional del 2019/2020 será necesario proclamar a 8 clubes. Hasta ayer eran apenas dos las plazas para pelear por el objetivo.

La ilusión, pelear

Más allá de los presupuestos, todos reconocen que la noticia será un shock para el Federal A, sobre todo al confirmarse que la B Nacional no tendrá descensos.

“Muchos jugadores de la categoría superior se van a quedar sin oferta y terminarán adaptándose a lo que es el Federal A”, especuló Escaris.

San Pedro confirmó esa tesis al contar que el mercado ya tiene muchas alternativas. “Si la B Nacional arranca a mediados de agosto, el Federal va a tener un mes para encontrar mejor material. Creo que vamos a vivir una temporada linda desde lo deportivo”, se ilusionó.

“Los teléfonos están muy activos. Mucha gente del fútbol quedó dando vueltas con estos cambios. El embudo es cada vez más pequeño”, describió el neuquino.