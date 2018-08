Ataja Andrada y Tevez y Zárate juntos en el ataque

Carlos Izquierdoz ingresará por Paolo Goltz, en la defensa, el uruguayo Nahitan Nández por Pablo Pérez en el mediocampo y el atacante Carlos Tevez por Ramón “Wanchope” Ábila en la delantera. De esta manera, Tevez arrancaría de titular y compartiría equipo con la reciente incorporación de Mauro Zárate, quien ya marcó un gol con la camiseta auriazul. Tras la victoria copera, el ex atacante de Vélez elogió al ídolo xeneize, al que desplazó al banco, y destacó que es “un líder positivo”.

En los dos partidos que el Apache jugó en el semestre, frente a Alvarado de Mar del Plata (6-0) por la Copa Argentina, y Libertad de Paraguay (2-0) por la Copa Libertadores, nunca fue titular e ingresó en el segundo tiempo.

Si bien el técnico boquense terminará de definir la alineación en la práctica de hoy, que será a puertas cerradas, el once titular que tiene en mente contempla a Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Zárate, Edwin Cardona; y Tevez.

El partido se disputará a las 11 en el estadio Alberto J. Armando. Lo cierto es que Andrada se adueño del arco xeneize y que el Apache tendrá su chance.

--> Me dicen ‘mirá al que vacunaste’

POR CRISTIAN DUMA / Delantero de Douglas Haig, el último que le anotó a Andrada

Fue una sensación linda verlo a Andrada en el arco de Boca. Cada vez que aparecía por la tele ante Libertad, me acordaba del gol que le hice por la Copa Argentina para Douglas Haig hace 15 días, con él aún en Lanús, y la verdad es que una sonrisita me sacó. Mis compañeros, mis amigos y mi familia me cargan, cuando lo ven a Andrada me dicen ‘mirá, al que vos vacunaste”. No soy de Boca, soy de Independiente, mi mamá sí es bostera y ahora hasta ella me gasta.

Eso es lo lindo de la Copa Argentina, que te deja buenos recuerdos, sensaciones y momentos vividos.

El gol creo que fue la única que tuve mano a mano con él y la mandé a guardar. No sabía para dónde salir corriendo. Fue un lindo partido y será inolvidable para mí, que juego el Federal A.