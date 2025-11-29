Bariloche: secuestran bidones de combustible en la investigación por el origen de los incendios

La investigación avanza tras los siniestros registrados en la última semana. Una disputa familiar sería una de las razones de los incendios intencionales.

Tras los incendios forestales, se reforzaron las tareas de prevención de las fuerzas de seguridad.

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal allanaron domicilios en el cerro Otto, en el marco de la investigación por el origen de los incendios forestales que azotaron la zona durante la última semana , en el marco de los cuales se secuestraron bidones de combustible y otros elementos útiles para la causa.

En los allanamientos estuvo la denunciante, integrante de una de las dos familias que mantienen una disputa territorial de larga data, por una fracción de tierra en esa montaña.

En el marco de ese trabajo, los investigadores allanaron dos domicilios – pertenecientes a la familia denunciada- donde secuestraron al menos dos bidones con combustible. Uno de ellos tenía la leyenda “nafta” pero estaba vacío, mientras que el otro tenía líquido inflamable, presumiblemente combustible. Los elementos fueron secuestrados e incorporados como material probatorio a la investigación.

incendios forestales bariloche cerro otto (2)

En paralelo, la Policía de Río Negro desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona, con presencia de fuerzas especiales como el COER y la división Montada.

De acuerdo a la información que aportó la institución, la fuerza intensificó las acciones de prevención en el cerro Otto con el despliegue de las fuerzas especiales COER y la incorporación reciente de la División Montada.

incendios forestales bariloche cerro otto (4)

Las patrullas realizarán recorridos en distintos sectores de la montaña con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir nuevos incendios forestales vinculados a intervenciones humanas.

Los refuerzos fueron enviados a la zona por disposición de la Jefatura de Policía y los operativos se ejecutarán bajo la coordinación de la Unidad Regional III.

Reunión de emergencia y una disputa familiar

Tras el incendio intencional que afectó casi tres hectáreas del cerro Otto el miércoles por la tarde, autoridades y vecinos del barrio Melipal mantuvieron una reunión de emergencia en el Centro Cívico. Participaron la Junta Vecinal, Protección Civil, efectivos policiales y personal del SPLIF. En la Comisaría 27 ya se radicó una denuncia formal por los incendios intencionales registrados desde el 24 de noviembre.

Jesús Vargas, jefe de operaciones de Protección Civil, describió el despliegue: “Cuando empezó el incendio planificamos la reunión con los vecinos. Se extendió hasta largas horas de la noche el operativo, todos los cuarteles colaborando. Hoy siguen los trabajos, esperamos dar hoy por finalizada”, indicó a El Cordillerano.

Por su parte, Hugo Orsili, representante de la Junta Vecinal de Melipal, atribuyó el origen del siniestro a un conflicto ajeno al barrio. “La junta venía planificando el mantenimiento de la zona. Por suerte el viento fue para arriba, no para abajo. No fue un accidente, es un problema de trasfondo y una disputa de tierras entre dos familias que no son del barrio y que involucra a 1.500 familias. La Justicia debería actuar, tiene que haber un responsable y alguien tiene que pagar por eso. El terreno es de alguien y se tiene que hacer cargo del daño ocasionado”, afirmó.