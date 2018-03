Calu Rivero empoderada

“La Justicia no puede definir nada porque prescribió. Aunque yo tenga pruebas documentadas, no sirven, no tienen validez. Este señor no lo puede hacer (iniciarle una demanda)... Y si el señor lo va a llevar a un plano material, él se va a tener que ver con el daño que me causó”, advirtió la actriz y modelo, y agregó: “Déjenos ser libres, ¿por qué da tanto miedo cuando hablamos?”.

Inmediatamente, la it girl manifestó que se arrepiente de no haber hablado cuando todo ocurrió. “De lo único que me arrepiento es de no haber hablado antes porque no te va a defender nadie más que vos”, declaró y le dijo a las miles de personas que la siguen en las redes sociales y que están pasando por una situación similar a la que le tocó vivir a ella: “Hablá, no hay otra forma de sanar”.

Mostrándose fortalecida y lista para enfrentar lo que venga, Calu expresó: “Quiero que esto salga de mí para convertirse en algo de todas, no quedarme en yo ni en que soy la víctima; ya lo pasé, ya estoy fuerte y quiero salir y hablar y que todas las que podamos lo hagamos”.

Embed Por primera vez en TV, Calu Rivero detalló su historia con Darthés: "¿Por qué da tanto miedo cuando hablamos? https://t.co/jOtfP3SfSa pic.twitter.com/s2WbO0nEX1 — LA NACION (@LANACION) 8 de marzo de 2018

“No le voy a decir a Adrián Suar lo que tiene que hacer”

Consultada sobre cómo veía la continuidad de Juan Darthés en Simona, la tira que ocupa el prime time de El Trece, Calu no dio ninguna vuelta y manifestó: “No le voy a decir a Adrián (Suar) lo que tiene que hacer, cada uno tiene su responsabilidad... Asumo lo que me pasó para que esto no siga pasando, para que se entienda que no, es no”.

En los últimos días, el dueño de Pol-Ka se reunió con el actor y, como lo vio con fuerzas para seguir, le dio su respaldo y aclaró que no quería “ser el verdugo” que lo dejara sin trabajo.

La modelo advirtió que no quiere que a la tira le vaya mal porque tiene amigos trabajando allí. “En Simona tengo amigos, no es con ellos el problema, estoy lejos de eso, pero si yo me planto con esta fuerza es porque quiero que se me escuche, porque me cansé de estar callada”, comentó Calu.