Candidato macrista: "Cutral Co es poco transparente"

“Estamos en un estancamiento, con números de hace 20 años, no crecemos, se han hecho obras en lugares donde Cutral Co no tenía, pero la administración es muy poco transparente”, agregó.

“El paso adelante -dijo- es hacer obras que transformen la estructura social de la ciudad. Tenemos una diferencia muy grande entre el oeste y el centro. En el oeste no hay posibilidades de acceso al deporte y la cultura, por ejemplo. Hay que mirar lo que hace Neuquén capital, con el traslado de su municipalidad y el Metrobús”.

Recordó que en Cutral Co hay un gran gimnasio en el centro de la ciudad pero que los barrios no cuentan con eso. “Seguimos manteniendo la relación de gente de distinto poder adquisitivo, que se mezcla en las escuelas, por ejemplo, pero los más humildes no tienen acceso a un montón de cosas a lo que sí acceden otras clases sociales”, dijo.

Por otra parte, advirtió sobre la problemática del narcotráfico. “Es algo que nos preocupa mucho y no vemos esa misma preocupación del lado del gobierno municipal. El 80% de las casos están vinculados a la droga y es un tema donde falta gestión ante provincia y Nación para buscar elementos que colaboren en la lucha contra el narcotráfico”, apuntó.